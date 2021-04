"La revedere, ciao, varsta de tradeaza! Iar Puscas e nefolositor, e un jucator mediu!" Giovanni Becali ii face praf pe jucatorii nationalei! Ce a spus de Ianis, Man si Mihaila

Giovanni Becali ii critica dur pe mai multi dintre jucatorii nationalei dupa dezastrul din Armenia.

Impresarul e de parere ca Puscas, Keseru sau Chiriches n-ar trebui sa mai faca parte din planurile lui Radoi in continuare. Cere schimbarea sistemului de joc al Romaniei. In opinia lui Becali, nici Keseru, nici Puscas nu sunt atacanti care sa poata fi solutii la nationala in acest moment.

"Sa jucam cu un 9 fals, asa cred ca trebuie. Keseru marcheaza golui in Bulgaria, ciao, varsta de tradeaza. Puscas e nefolositor la echipa nationala. Ori nu stim noi sa-i aducem mingea unde vrea el, ori e la un nivel mediu. Daca nici ma Reading nu te impui, in liga a doua engleza, poftim!

Toti tinerii sa fie titulari: Ianis, Man, Mihaila, Nedelcearu. Chiriches sa ramana la Sassuolo. Il aducem pe Bicfalvi, pe nu mai stiu cine, doar ca sa mai vada echipa nationala", a spus Becali la Sport Total FM.