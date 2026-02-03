FCSB traversează o perioadă complicată, aflându-se abia pe locul 11 în clasamentul la zi, cu 34 de puncte acumulate în 24 de etape, la o distanță considerabilă de podium. Fostul mare internațional nu le dă șanse bucureștenilor de a salva sezonul, în ciuda calculelor matematice încă posibile.



Fostul membru al „Generației de Aur” a fost categoric în privința șanselor echipei de a intra în lupta pentru medalii.



„Răspunsul meu este NU. Nu cred că FCSB poate ajunge în play-off. M-am uitat pe program, pare simplu, dar nu cred că FCSB se va califica. Ar trebui să câştige tot, mă bazez pe anumite calcule. FCSB este într-o formă slabă, este o echipă care a dominat fotbalul românesc în ultimii ani, dar sunt în momente în care echipele mari trec prin această criză de rezultate şi de joc. O zic ca suporter, drept cunoscător de fotbal, nu vreau să îmi atrag antipatii”, a explicat Răducioiu.



Dinamo și Rapid, favorite la titlu



În timp ce FCSB încearcă să evite play-out-ul, lupta la vârf este extrem de strânsă. Universitatea Craiova conduce ierarhia cu 46 de puncte, urmată îndeaproape de Dinamo și Rapid, ambele cu câte 45 de puncte. Răducioiu mizează pe rivalele roș-albaștrilor în acest sezon.



„Răspunsul meu este NU. Nu cred că FCSB poate ajunge în play-off. M-am uitat pe program, pare simplu, dar nu cred că FCSB se va califica.



Ar trebui să câştige tot, mă bazez pe anumite calcule. FCSB este într-o formă slabă, este o echipă care a dominat fotbalul românesc în ultimii ani, dar sunt în momente în care echipele mari trec prin această criză de rezultate şi de joc. O zic ca suporter, ca şi cunoscător de fotbal, nu vreau să îmi atrag antipatii.



Transferurile, dacă se vor face, cu siguranţă trebuie să aducă un plus, dar totul trebuie transpus pe teren. Aceşti jucători trebuie să dovedească faptul că au fost aduşi pe bani importanţi. Să dovedească faptul că au valoare.



Este un campionat foarte ciudat. Sunt nişte echipe care de mult timp nu au mai câştigat campionatul României. Eu îmi doresc ca o echipă care nu a mai câştigat de mult campionatul României să câştige. Mă refer la Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova sau chiar Botoşani, deşi în ultima perioadă este în cădere liberă”, a conchis fostul atacant, potrivit as.ro.