Horațiu Moldovan a fost aproape să părăsească Real Oviedo în această iarnă din cauza lipsei minutelor, dar ofertele venite pe adresa sa nu s-au concretizat.



Portarul român în vârstă de 28 de ani a trăit o perioadă de mercato agitată. Împrumutat de la Atletico Madrid la Real Oviedo până în vara lui 2026, Moldovan s-a aflat pe lista jucătorilor care ar fi putut părăsi gruparea de pe „Carlos Tartiere” în această fereastră de transferuri, încheiată recent.



Nemulțumit de statutul său de rezervă, în contextul în care nu a bifat niciun minut în actuala ediție de La Liga, goalkeeperul a căutat o ieșire. Pe adresa sa au venit propuneri din străinătate, scrie Killerasturias, pistele cele mai concrete fiind din campionatul Portugaliei. Zvonurile recente îl dădeau ca și transferat la echipe precum Gil Vicente sau FC Arouca, însă mutările nu s-au finalizat.



Înlocuitorul era deja pregătit



Situația lui Moldovan a fost atât de aproape de o rezolvare încât oficialii lui Real Oviedo își luaseră deja măsuri de precauție. Clubul spaniol, aflat în lupta pentru evitarea retrogradării în prima ligă, ajunsese la un preacord cu Marc Vidal, al treilea portar al celor de la Celta Vigo.



Planul era clar: dacă românul pleca, Vidal îi lua locul în lot. Cum Moldovan nu a mai plecat, și mutarea portarului de la Celta a picat, acesta rămânând pe „Balaidos”.



Horațiu Moldovan continuă astfel la Oviedo, unde situația sa statistică nu este una roz. Cotat la 2 milioane de euro, internaționalul român a apărat în acest sezon doar în Cupa Regelui, unde a strâns 120 de minute, fiind a doua opțiune în campionat.

