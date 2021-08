EXCLUSIV | Dinu Todoran, cu cărțile pe față. Comparația cu Edi Iordănescu și mesaj subtil pentru fanii FCSB-ului

FCSB a remizat luni seara, pe teren propriu, scor 1-1 cu Sepsi, în ultimul meci al etapei a șasea a Ligii 1.

Dinu Todoran, fostul antrenor de la FCSB, a lăsat să se înțeleagă că Edi Iordănescu, noul tehnician al roș-albaștrilor, are nevoie de timp pentru a face o schimbare majoră în jocul roș-albaștrilor.

Aseară, în ultimul meci din etapa a șasea a Ligii 1, FCSB a remizat pe Arena Națională, scor 1-1 cu Sepsi Sfântu Gheorghe, la capătul unui meci în care Andrei Vlad a parat o lovitură de la 11 metri executată de Bogdan Mitrea.

Într-o intervenție telefonică la Ora Exactă în Sport, marți dimineața, Dinu Todoran a comentat declarațiile acordate de Iordănescu Jr, la finalul confruntării de pe Arena Națională.

Todoran: "Îi dau dreptate lui Edi, lumea trebuie să aibă răbdare"

După ce i-a oferit o replică dură lui Vali Crețu, Todoran a scos în evidență, subtil, că și Leo Grozavu, antrenorul covăsnenilor, și-a pregătit jocul pentru a destabiliza defensiva celor de la FCSB tot pe partea fundașului dreapta.

"Singurele meciuri pe care noi le-am câștigat, Crețu era rezervă. Leo (n.r.: Leo Grozavu, antrenorul celor de la Sepsi) a jucat numai pe partea dreapta.

E normal ce a spus Edi (n.r.: - la final), îi dau dreptate lui Edi, n-a putut să facă transferuri, trebuie ca lumea să aibă răbdare, e un antrenor bun, dar trebuie să aibă răbdare.

Dinu Todoran: "Eu n-am experiența lui Edi"

Are un grup foarte bun, care se antrenează sută la sută, eu n-am avut nicio problemă din punct de vedere disciplinar, se antrenau sută la sută.

Am avut de câștigat, am lucrat cu oameni de fotbal, eu n-am experiența lui Edi, eu am de învățat", a spus Dinu Todoran, la Ora Exactă în Sport.

