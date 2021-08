Jucătorul dat afară de Becali, dezvăluiri despre perioada de coșmar de la FCSB: „Vorbeam cu aerul condiționat în vestiar!”

Campion cu Astra în 2016, Alexandru Stan a semnat în vară cu Poli Iași.

După un an și jumătate în care a fost rezervă la FCSB și trimis de patron la echipa a doua, Alexandru Stan a reușit să scape din „coșmar” și a semnat cu Poli Iași, echipă retrogradată în sezonul trecut. Cumpărat de Becali în 2018 de la Astra în schimbul sumei de 300 000 de euro, Stan a jucat doar 14 meciuri pentru echipa mare a roș-albaștrilor.

Intrat pe lista neagră a patronului, fotbalistul a jucat ultimul meci pentru FCSB în martie 2019, acolo unde a fost integralist în meciul cu Voluntari, încheiat 2-2. După asta, a suferit o accidentare, care l-a ținut departe de teren până la finalul sezonului, iar de atunci nu a mai prins echipa.

Plecat de la echipa roș-albastră, Stan a dezvăluit cât de greu i-a fost în perioada petrecută la FCSB.



„Mă bucur că am cu cine să glumesc! Am vorbit cu aerul condiționat!”



„E un lucru bun că a venit domnul Edi la FCSB, l-am avut antrenor, am avut o relație foarte bună cu el. Sper doar să fie lăsat în pace să-și facă treaba. Nu doresc nimănui să fi fost în locul meu acolo. Nu a fost ușor. Un an jumate vorbeam cu aerul condiționat în vestiar. A fost foarte greu pentru mine.

Marele meu noroc a fost că am avut familia aproape, am fost acasă. Cu toate că în perioada asta am trecut prin multe probleme și de familie, tatăl meu a murit. Au fost multe la mijloc. Acum mă bucur că sunt sănătos, mă bucur că sunt aici în fața dumneavoastră, mă bucur că joc din nou fotbal.

Nu mai contează ce a fost. Contează că acum sunt bine și că am familia alături, că pot juca fotbal din nou. Moral sunt ok, mă bucur că sunt în vestiar, mă bucur că am cu cine să glumesc, să râd, mă bucur că are cine să mă certe, cine să-mi reproșeze ceva. Mi-au lipsit lucrurile astea. Să stau doi ani de zile pe dreapta nu e ușor”, a spus Alexandru Stan pentru liga2.prosport.ro.

Poli Iași, salvarea lui Stan



Echipa recent retrogradată l-a transferat pe Stan, care are cel mai mare salariu din lot, conform sursei citate, adică 3 500 de euro. Fotbalistul a explicat de ce a ales gruparea din Copou și cum se simte.

„Toată lumea m-a întrebat de ce am ales Poli Iași. Am ales Poli Iași pentru că a fost singura echipă care mi-a prezentat o ofertă concretă, restul au fost doar discuții și cu echipe din prima ligă, și din liga a doua. Dar nu am putut să aștept.

Oferta e când ai contractul pe masă, să ți se spună vrem să semnezi pe atâția ani, pe salariul ăsta. Am semnat pe un an, pentru că am crezut că e mai bine și pentru mine, și pentru club. Poate dânșii nu o să fie mulțumiți de mine și o să trebuiască să plec”, a adăugat jucătorul.