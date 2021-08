Imaginile nevăzute de la FCSB - Sepsi! Gest superb făcut de Iordănescu pentru un fan 

Din articol Analiza lui Iordănescu după primul meci la FCSB

FCSB și Sepsi s-au întâlnit în etapa cu numărul șase din Liga 1, 1-1.

Edward Iordănescu a obținut un punct la debutul pe banca tehnică a roș-albaștrilor, după ce echipa sa a fost condusă. Aganovic a înscris din lovitură liberă în prima repriză, iar Tănase a egalat. FCSB a fost aproape de o înfrângere, însă Vlad a avut o super-intervenție la penalty-ul lui Mitrea.

La finalul meciului, antrenorul a fost surprins făcând un gest superb, pentru un fan cu dizabilități care venise să îl cunoască și să facă o fotografie cu el. Suporterul s-a dezechilibrat și a fost aproape să cadă, însă Iordănescu a fost extrem de atent și l-a ținut pe fan, cu care ulterior a făcut și poza mult visată. La final, se vede pe fața acestuia zâmbetul de fericire datorat faptului că a reușit să se fotografieze cu tehnicianul.

Analiza lui Iordănescu după primul meci la FCSB



La finalul meciului, antrenorul a avut o reacție tranșantă, punctând care sunt lucrurile care trebuie schimbate la echipă.

„Am avut 4 zile la dispoziție să identific anumite lucruri și primele concluzii sunt că avem tare mult de muncă. E o echipă predominant tânără și trebuie să o luăm pas cu pas. E plină competiție și nu pot interveni agresiv. Trebuie să fim echilibrați, maturi, în frunte cu mine, iar cu răbdare să încercăm să ducem echipa acolo unde îmi doresc. Acum suntem foarte departe.

E un dezavantaj major că e plină competiție. Echipa a dorit, a vrut, dar am simțit în multe momente și foarte multă precipitare. Ei și-au dorit, i-am simțit, din păcate ne-a ieșit prea puțin. De multe ori am avut și eu ca adversar portarul omul meciului. Pentru mine e mai puțin important. Vlad a făcut un joc bun, a fost decisiv la acel penalty. Se putea întâmpla să fie mai rău.

Dar dacă e să fac o analiză scurtă: în prima repriză am avut inițiativa, am încercat, am împins liniile, dar, din păcate, la prima și singura situație a adversarului a ieșit acea fază fixă pe care trebuie să o revăd. În repriza a doua ne-am împărțit momentele, am vrut, am încercat, dar ne-a ieșit prea puțin. E importantă banca, mereu m-ați văzut pozitiv și constructiv în mesaje, avem mulți tineri. Am mai pierdut și un jucător important, Moruțan, să vedem ce se întâmplă cu transferul lui”, a adăugat tehnicianul.

Tweet FCSB Liga 1 Sepsi OSK edward iordanescu Citeste si: Românii joacă la PRO X! Bătălia pe onoare în play-off-ul Europa League: CFR Cluj - Steaua Roșie Belgrad, joi, 26 august, de la 21:30!