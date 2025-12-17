Internaționalul român a devenit o prioritate absolută pentru Selcuk Inan, tehnicianul mizând pe capacitatea vârfului de a acoperi orice post din avanposturi.



Cu etapa a 17-a din SuperLig aproape de final și perioada de mercato din ianuarie la orizont, conducerea lui Kocaelispor a accelerat planurile de achiziții. Raportul tehnic depus de Selçuk İnan indică clar necesitatea unor „plombe” de calitate, iar numele lui Denis Drăguș, aflat sub contract cu Eyüpspor, este subliniat de antrenor.



Soluția completă pentru atac



Publicația locală Çağdaş Kocaeli evidențiază că principalul argument al lui İnan nu este doar forma de moment, ci istoricul comun și versatilitatea fotbalistului. Cei doi au colaborat la Gaziantep FK, iar antrenorul știe că Drăguș poate oferi soluții tactice multiple, spre deosebire de alți atacanți clasici.



„Un alt nume de care Kocaelispor este interesată este Denis Drăguș. Fotbalistul român, fost elev al lui Selçuk İnan la Gaziantep FK, joacă în prezent la Eyüpspor. Drăguș, care a mai evoluat în Turcia pentru Gaziantep și Trabzonspor, a atras atenția staff-ului tehnic datorită capacității sale de a juca pe trei poziții diferite în linia ofensivă”, a scris sursa



Astfel, Drăguș este văzut drept jucătorul „3 în 1” care poate revitaliza ofensiva „Verzi-Negrilor”. Alături de român, pe lista lui Inan se mai află Emre Mor și Kerem Demirbay, însă conexiunea directă dintre Drăguș și antrenor pare să fie cel mai solid argument pentru realizarea mutării în această iarnă.

