Fundaşul echipei Tottenham Hotspur, Radu Drăguşin, a fost prezent la întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu românii de la Londra.

Radu Drăguşin a fost operat în februarie pentru o ruptură a ligamentului încrucişat anterior la genunchiul drept şi a revenit la antrenamentele echipei luna trecută.



„Este o onoare să fiu aici, Mă bucur să fiu printre români să aud din nou limba română. Este dificil când pleci de acasă, eu am plecat de la 16 ani. Dar este o experienţă din care am învăţat multe lucrur”, a declarat Drăguşin.



„Sperăm să ne calificăm şi să fim în formă cât mai bună. Vom fi în formulă completă la baraj, deci sigur vom avea o şansă bună. Suntem motivaţi să obţinem victoria” a spus Radu Drăguşin, referitor la barajul cu Turcia pentru calificarea la CM.



Preşedintele Nicuşor Dan efectuează în aceste zile o vizită în rândul comunităţilor de români din Marea Britanie.

news.ro

