A salvat-o pe Gaziantep! Reacția antrenorului care l-a înlocuit pe Marius Șumudică

Gaziantep s-a salvat de la retrogradare în ultima etapă, după o victorie la limită pe terenul lui Pendikspor, 1-0, grație unui gol înscris de Ogun Ozcicek.

Selcuk Inan, după ce Gaziantep a rămas în prima ligă: "Azi mă simt ca și cum aș fi campion"

Formația pregătită până la începutul lunii martie de Marius Șumudică, iar ulterior preluată de Selcuk Inan, nu numai că a evitat retrogradarea, dar a și reușit un salt spectaculos în clasament, până pe locul 11, cu 44 de puncte.

Selcuk Inan (39 de ani), de cinci ori campion al Turciei ca jucător, a preluat-o echipa după plecarea lui Marius Șumudică, când Gaziantep se afla pe locul 18, direct retrogradabil, la un punct de salvare.

"Echipa mea a jucat foarte bine în ultimele 10 săptămâni. Au arătat caracter pe teren și au dat totul. Le mulțumesc jucătorilor pentru ce au făcut, președintelui, staff-ului și fanilor care nu ne-au lăsat niciodată singuri. Merită să aibă echipă în prima ligă.

Nu am avut o misiune simplă, însă am dat dovadă de curaj și sunt mândru că ne-am salvat de la retrogradare. Azi trebuia să câștigăm și am făcut-o. Băieții au fost puțin stresați, dar e normal. Până la urmă am câștigat și am terminat pe locul 11.

Să preiau Gaziantep într-un moment atât de dificil și să-mi asum acest risc nu a fost simplu, însă m-am simțit pregătit. Am fost o persoană care și-a asumat mereu responsabilitate pe parcursul carierei. Să te salvezi de la retrogradare poate nu e ca atunci când ești campion, însă vă rog să mă credeți că azi mă simt ca și cum aș fi campion", a spus Selcuk Inan, potrivit Sabah.

Selcuk Inan și-a început cariera de antrenor în 2020, când a devenit secundul lui Fatih Terim la Galatasaray. În perioada noiembrie 2022 - martie 2023 a fost principal la Kasimpasa, iar în martie 2024 a preluat-o pe Gaziantep.