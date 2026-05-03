Lovitură pentru Dinamo! I-au anunțat plecarea unuia dintre cei mai buni jucători ai lui Kopic

Presa africană: Kennedy Boateng pleacă gratis de la Dinamo

Kennedy Boateng (29 de ani) își încheie contractul cu Dinamo pe 30 iunie, iar fundașul togolez nu a ajuns până acum la un acord pentru o prelungire a înțelegerii.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dat asigurări că subiectul rămânerii lui Boateng nu este închis și că negocierile cu fotbalistul african se vor purta la finalul sezonului, o eventuală calificare în cupele europene putând fi decisivă în alegerea togolezului.

Cu toate acestea, jurnaliștii de la Africa Foot susțin că Boateng este hotărât să nu semneze o prelungire cu Dinamo și să meargă la o altă echipă, în vară, din postura de jucător liber.