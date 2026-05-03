Lovitură pentru Dinamo! I-au anunțat plecarea unuia dintre cei mai buni jucători ai lui Kopic

Dinamo ar putea pierde în această vară unul dintre cei mai importanți jucători din ultimele două sezoane.

Presa africană: Kennedy Boateng pleacă gratis de la Dinamo

Kennedy Boateng (29 de ani) își încheie contractul cu Dinamo pe 30 iunie, iar fundașul togolez nu a ajuns până acum la un acord pentru o prelungire a înțelegerii.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dat asigurări că subiectul rămânerii lui Boateng nu este închis și că negocierile cu fotbalistul african se vor purta la finalul sezonului, o eventuală calificare în cupele europene putând fi decisivă în alegerea togolezului.

Cu toate acestea, jurnaliștii de la Africa Foot susțin că Boateng este hotărât să nu semneze o prelungire cu Dinamo și să meargă la o altă echipă, în vară, din postura de jucător liber.

China și Turcia, posibile destinații pentru Kennedy Boateng

Togolezul și-ar dori o nouă provocare, iar africanii avansează și două posibile destinații: Shandong Taishan (locul 7 în prima liga chineză) și Kocaelispor (locul 11 în prima liga turcă).

Shandong Taishan și-a manifestat interesul pentru Kennedy Boateng și în această iarnă, apărând inclusiv informații că fotbalistul ar fi semnat deja un contract cu gruparea chineză. Togolezul a respins însă această variantă.

Boateng, fotbalist cu 14 meciuri la naționala statului Togo, a ajuns la Dinamo în iulie 2024, după ce anterior a mai jucat în Austria și Portugalia. Până acum, fundașul a strâns 70 de meciuri, a marcat 7 goluri și a fost unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Zeljko Kopic.

Vestea posibilei plecări a lui Kennedy Boateng vine chiar în ziua în care Dinamo va înfrunta Universitatea Craiova, de la 21:00, în runda a șaptea din play-off. "Câinii" luptă în continuare pentru o poziție care să asigure măcar prezența la barajul de Conferene League.

