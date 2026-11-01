Florin Tănase, de nerecunoscut în Cipru! Ce a făcut fostul jucător de la FCSB în ultimul meci

Omonia Nicosia s-a impus pe teren propriu în meciul cu AEL Limassol, scor 2-0, care s-a disputat în etapa 8-a din Cipru.

Marcatorii au fost Diony (15') din penalty și Montnor (33'), iar echipa la care este legitimat Florin Tănase se află pe locul trei în Cipru, la două „lungimi” de liderul AEK Larnaca.

Florin Tănase, departe de un start bun în Cipru: ce a făcut în partida cu AEL Limassol

Fostul jucător de la FCSB a început meciul pe banca de rezerve și a fost introdus pe teren în minutul 67, dar nu a reușit să se remarce, dar a văzut cartonașul galben în minutul 87.

Florin Tănase a fost pe bancă și la meciul pierdut de echipa sa în fața liderului AEK Larnaca cu 2-0, în care a jucat doar patru minute.