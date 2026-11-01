După zece runde desfășurate în primul eșalon al Spaniei, Real Madrid a bifat opt victorii, la care s-au adăugat două rezultate negative. Galacticii sunt pe trei cu 24 de puncte, la patru lungimi în spatele lui Atletico Madrid (locul 2) și la șase de FC Barcelona (lider).

Fotbalistul de 60.000.000€, OUT de la Real Madrid în iarnă: ”Clubul știe că poate să obțină o sumă mare în schimbul său”

În iunie 2025, Real Madrid l-a adus pe Trent Alexander-Arnold de la Liverpool pentru 10 milioane de euro. Venirea lui Jose Mourinho în această vară pare l-a scos însă pe englez din calculele galacticilor.

Conform Latigo Serrarno, citat de Fichajes, Real Madrid nu exclude posibilitatea ca Trent Alexander-Arnold să plece în luna ianuarie. Deși intenția englezului e de a rămâne, ”clubul știe că ar putea obține o sumă semnificativă în schimbul său”.

Rămâne, astfel, de văzut dacă oficialii de pe ”Santiago Bernabeu” îl vor trimite sub formă de împrumut sau îl vor ceda definitiv în iarnă. Cert e că Alexander-Arnold nu va avea viață lungă la Real Madrid.

Cifrele lui Trent Alexander-Arnold

Liverpool: 354 meciuri jucate, 23 goluri înscrise, 92 pase decisive

Real Madrid: 42 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 8 pase decisive

Liverpool U23: 14 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 4 pase decisive

Liverpool U18: 3 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Ce urmează pentru Real Madrid

Pentru galactici urmează meciul cu Racing Santander de duminică, ora 17:15, din runda #11 a primului eșalon al Spaniei. Ulterior, formația dirijată de Jose Mourinho o va întâlni pe AEK miercuri, 4 noiembrie, în etapa #4 din faza ligii UEFA Champions League, del a 19:45.