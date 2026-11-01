Cele două grupări s-au înfruntat în etapa #10 din Serie A, primul eșalon al Italiei, pe ”San Siro”. La capătul celor 90 de minute, ”diavolii roșii” s-au impus cu 3-1 și au înregistrat toate cele trei puncte.

Toate cele patru goluri au fost înscrise în prima repriză: Christian Pulisic, Adrien Rabiot și Diego Moreira au marcat pentru AC Milan, în timp ce Alessandro Bastoni a făcut-o pentru Inter.

Cristi Chivu, întrebat frontal după derbiul cu AC Milan: ”De ce nu poți câștiga un derbi?”

Inter nu a mai câștigat cu AC Milan din aprilie 2024, când se impunea în campionat cu 2-1. Au urmat de atunci șase înfrângeri pentru ”nerazzurri”, incluzând eșecul de sâmbătă, și trei rezultate de egalitate.

Întrebat la conferința de presă de ce Inter nu mai poate adjudeca un derbi cu AC Milan, Cristi Chivu, antrenorul grupării de pe ”Giuseppe Meazza”, a ținut să puncteze că echipa nu e capabilă să facă față unui meci de o asemenea anvergură în acest moment.

”(n.r. De ce nu mai poate Inter să câștige un derbi?) Inter nu a mai câștigat un derbi de doi ani, trebuie să găsim o soluție. Din păcate, nu suntem capabili de asta acum, dar un meci ca acesta nu ar trebui să ne demoralizeze.

Trebuie să ne uităm în oglindă și să ne dăm seama ce putem face mai bine, inclusiv eu, pentru că, în comparație cu anul trecut, lipsește ceva”, a spus Chivu, potrivit TuttoMercatoWeb.

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