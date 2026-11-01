Cristi Chivu, întrebat frontal după derbiul cu AC Milan: ”De ce nu poți câștiga un derbi?”

Cristi Chivu, întrebat frontal după derbiul cu AC Milan: ”De ce nu poți câștiga un derbi?” Serie A
SPORT.RO
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AC Milan a învins-o cu 3-1 pe Inter sâmbătă seară în Derby della Madonnina.

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Cele două grupări s-au înfruntat în etapa #10 din Serie A, primul eșalon al Italiei, pe ”San Siro”. La capătul celor 90 de minute, ”diavolii roșii” s-au impus cu 3-1 și au înregistrat toate cele trei puncte.

Toate cele patru goluri au fost înscrise în prima repriză: Christian Pulisic, Adrien Rabiot și Diego Moreira au marcat pentru AC Milan, în timp ce Alessandro Bastoni a făcut-o pentru Inter.

Cristi Chivu, întrebat frontal după derbiul cu AC Milan: ”De ce nu poți câștiga un derbi?”

Inter nu a mai câștigat cu AC Milan din aprilie 2024, când se impunea în campionat cu 2-1. Au urmat de atunci șase înfrângeri pentru ”nerazzurri”, incluzând eșecul de sâmbătă, și trei rezultate de egalitate.

Întrebat la conferința de presă de ce Inter nu mai poate adjudeca un derbi cu AC Milan, Cristi Chivu, antrenorul grupării de pe ”Giuseppe Meazza”, a ținut să puncteze că echipa nu e capabilă să facă față unui meci de o asemenea anvergură în acest moment.

”(n.r. De ce nu mai poate Inter să câștige un derbi?) Inter nu a mai câștigat un derbi de doi ani, trebuie să găsim o soluție. Din păcate, nu suntem capabili de asta acum, dar un meci ca acesta nu ar trebui să ne demoralizeze.

Trebuie să ne uităm în oglindă și să ne dăm seama ce putem face mai bine, inclusiv eu, pentru că, în comparație cu anul trecut, lipsește ceva”, a spus Chivu, potrivit TuttoMercatoWeb.

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Reacție furioasă după eșecul cu AC Milan! Mesajul dur afișat de fanii lui Inter pentru echipa lui Chivu

Suporterii din gruparea Curva Nord și-au pierdut răbdarea și au taxat atitudinea jucătorilor pregătiți de Cristi Chivu, după înfrângerea cu 1-3 din derby-ul împotriva lui AC Milan.

Formația pregătită de tehnicianul român s-a văzut din nou condusă cu 0-2, o situație prin care a mai trecut în actuala stagiune. Deși în fața altor adversari a reușit să întoarcă soarta partidei, de această dată Inter a cedat în fața rivalei locale, scorul final de 1-3 fiind stabilit încă de la pauză.

Nemulțumiți de lipsa de determinare arătată pe teren și de faptul că fotbaliștii au plecat la vestiare fără să meargă în fața peluzei la finalul întâlnirii, ultrașii au afișat un banner cu un mesaj dur: „Un derby pierdut fără a juca. Nici măcar n-au avut c...ie ca să ne salute”. Potrivit jurnaliștilor de la Gazzetta dello Sport, „acest incident a alimentat și mai mult nemulțumirea în rândul fanilor organizați”.

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