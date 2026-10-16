FOTO ȘI VIDEO Florin Tănase a dat lovitura! Aproape de o mare performanță în Europa League și aplauze la scenă deschisă

Florin Tănase a dat lovitura! Aproape de o mare performanță în Europa League și aplauze la scenă deschisă Europa League
SPORT.RO
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Florin Tănase (31 de ani), fostul căpitan de la FCSB, are deja șanse foarte bune alături de Omonia Nicosia pentru o calificare în fazele eliminatorii din Europa League.

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Din articol

După primele două runde din faza principală Europa League, Omonia Nicosia are 6 puncte și niciun gol primit. Ciprioții au învins Celta Vigo (1-0), acasă, iar joi seară au câștigat clar duelul din Slovenia cu NK Celje (3-0).

Florin Tănase, șanse mari să meargă cu Omonia în fazele eliminatorii din Europa League

Jaden Montnor (16'), Muamer Tankovic (59') și Senou Coulibaly (84') au reușit golurile Omoniei. Florin Tănase, care nu și-a câștigat încă lotul de titular la noua echipă, a intrat pe teren în minutul 69, la scorul de 2-0.

Tănase și colegii săi au fost aplaudați de suporterii Omoniei atât la stadion, după meci, cât și la aeroportul din Ljubljana, notează Goal Cyprus.

"A fost o seară bună, suntem foarte fericiți pentru această victorie în Europa League. Am jucat bine și de aceea am câștigat. Am avut calitate în atac, ne-am apărat bine, am arătat mentalitate și calitate pe teren. Am fost echipa mai bună, iar echipa mai bună a câștigat astăzi", a spus Henning Berg, antrenorul Omoniei, după meci.

Omonia Nicosia ocupă acum locul 6 în faza principală din Europa League, iar pentru echipa lui Florin Tănase urmează dueluri cu Benfica (acasă), NEC Nijmegen (deplasare), Juventus (deplasare), Celtic (acasă), Rennes (deplasare) și Beșiktaș (acasă).

Statisticienii de la Football Meets o cotează deja pe Omonia Nicosia cu șanse de aproape 85% pentru o clasare în primele 24 din Europa League.

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