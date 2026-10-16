După primele două runde din faza principală Europa League, Omonia Nicosia are 6 puncte și niciun gol primit. Ciprioții au învins Celta Vigo (1-0), acasă, iar joi seară au câștigat clar duelul din Slovenia cu NK Celje (3-0).

Florin Tănase, șanse mari să meargă cu Omonia în fazele eliminatorii din Europa League

Jaden Montnor (16'), Muamer Tankovic (59') și Senou Coulibaly (84') au reușit golurile Omoniei. Florin Tănase, care nu și-a câștigat încă lotul de titular la noua echipă, a intrat pe teren în minutul 69, la scorul de 2-0.

Tănase și colegii săi au fost aplaudați de suporterii Omoniei atât la stadion, după meci, cât și la aeroportul din Ljubljana, notează Goal Cyprus.