Omonia Nicosia are un start perfect în faza principală din Europa League, după victoriile cu Celta Vigo (1-0) și NK Celje (3-0). Ciprioții au deja șanse mari să pătrundă în fazele eliminatorii, cu șase meciuri rămase de jucat, însă Florin Tănase are parte de un timp limitat în competiția continentală.

Florin Tănase, titular în campionat, dar rezervă la Omonia în Europa League

Fostul căpitan de la FCSB a fost introdus abia în prelungirile meciului cu Celta Vigo, iar la duelul cu NK Celje a intrat în minutul 69, când Omonia avea 2-0. Presa cipriotă scrie că statutul de rezervă al lui Tănase se va păstra și la meciul cu Benfica, de joi seară.

În schimb, Tănase este anunțat titular de Sportime, diseară, la meciul de campionat dintre Omonia și Olympiacos Nicosia. Antrenorul Henning Berg ar vrea să odihnească cei mai importanți jucători pentru duelul cu Benfica, iar mijlocașul român nu pare să se regăsească în această categorie.

De la sosirea la Omonia Nicosia, Tănase a fost folosit în 7 partide, în total aproape 200 de minute. A marcat un singur gol, în campionat, la duelul cu Krasava ENY (4-1).