Giovanni Becali sare în apărarea lui Marius Șumudică după scandalul din Gruia: „Eu mergeam până la capăt!”

Giovanni Becali sare în apărarea lui Marius Șumudică după scandalul din Gruia: „Eu mergeam până la capăt!” Fotbal intern Film mutu 021225 ioan becali
SPORT.RO
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Giovanni Becali (74 de ani) îl susține pe Marius Șumudică (55 de ani), după ce antrenorul de la CFR Cluj a vrut să scoată echipa de pe teren din cauza scandărilor rasiste de la meciul cu U Cluj.

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Incidentul a avut loc în minutul 70 al partidei din grupele Cupei României, încheiată cu scorul de 1-3. Deranjat de mesajele venite din sectorul suporterilor oaspeți, tehnicianul din Gruia și-a chemat jucătorii la marginea terenului cu intenția de a opri jocul. Partida s-a reluat în cele din urmă, însă impresarul FIFA consideră că antrenorul avea motive întemeiate să își ducă intenția la bun sfârșit, chiar și cu prețul pierderii meciului la „masa verde”.

„Trebuie să se oprească aceste scandări. Eu, dacă eram în locul lui Şumudică, opream meciul. Retrăgeam echipa, ca să fiu un exemplu, chiar dacă pierdeam cu 3-0. Să fiu un exemplu pentru toată Liga 1. Pentru că nu poţi, că şi străinii ăştia, bronzaţi, albi, ce-or fi ei, îşi cresc copiii aici şi sunt mândri că joacă în România”, a spus Giovanni Becali.

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Semnal de alarmă tras de Marius Șumudică

La finalul confruntării, antrenorul formației din Gruia a explicat că îi semnalase problema celui de-al patrulea oficial încă dinaintea fluierului de start. Marius Șumudică a precizat că a fost felicitat pentru atitudinea sa de jucătorii africani de la Universitatea Cluj, dar și de Alexandru Chipciu.

„Am atras atenția toată săptămâna că accept orice. Sunt înjurat de familie, sunt făcut în toate felurile, n-am reacționat la absolut nimic. N-am nicio problemă cu galeriile adverse, le respect. Înainte de meci, am atras atenția celui de-al patrulea arbitru, fiindcă au fost scandări rasiste. Am spus că, dacă vor continua în timpul meciului, voi lua legătura cu cel de-al patrulea arbitru. I-am zis să anunțe centralul, fiindcă așa este regulamentul. Nu s-a făcut lucrul ăsta, după care am chemat echipa, să atrag atenția o dată.

Mă bucură că au venit jucătorii africani de la U Cluj, au dat mâna cu mine și m-au felicitat. Ați văzut ce se întâmplă cu rasismul. FIFA nu acceptă așa ceva, nici LPF și FRF nu ar trebui să mai tolereze. Se uită părinții mei, familia, nu accept așa ceva. Pot să mă facă și albie de porci, nu răspund, dar așa ceva nu accept. Am atras atenția înaintea jocului și în timpul jocului, nu s-a luat nicio măsură. I-am chemat pe jucători, am încercat să atrag atenția potrivit regulamentului, să-i țin două, trei minute, să facă și crainicul stadionului un anunț și să oprim totul, pentru că vom ajunge la nenorociri. Se vor încăiera suporterii, e ceva inimaginabil. A venit și Chipciu, mi-a dat dreptate. Au continuat scandările și la finalul meciului, eu nu accept așa ceva, cu orice risc”, a spus tehnicianul celor de la CFR Cluj, la finalul meciului cu „U”.

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