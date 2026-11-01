Lewis Hamilton, în pole-position pentru Marele Premiu al Mexicului! Cum arată grila completă

Pilotul britanic de la Ferrari, Lewis Hamilton, s-a impus sâmbătă în calificările Marelui Premiu al Mexicului şi va pleca din pole-position în cursa de duminică.

Pe circuitul Hermanos Rodriguez, din Mexico City, Lewis Hamilton (Ferrari) a reuşit să obţină cel mai bun timp al calificărilor şi, totodată, primul pole-position de când este pilotul scuderiei italiene şi al 105-lea din carieră.

"Uau. A fost o senzaţie grozavă. Mă simt bine. Sunt atât de fericit, nu-mi găsesc cuvintele. Diferenţele dintre noi toţi sunt foarte mici. Cred că este primul meu pole-position cu Ferrari, iar 105 [pole-uri], îmi place numărul ăsta. Unde e voinţă, e şi o cale", a spus Hamilton la final.

Pe poziţia secundă a venit George Russell (Mercedes), iar Charles Leclerc (Ferrari) a terminat al treilea. Max Verstappen (Red Bull) şi Kimi Antonelli (Mercedes) au încheiat pe locurile 4 şi 5, scrie news.ro.