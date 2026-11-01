Walter Zenga a spus lucrurilor pe nume după ce Interul lui Cristi Chivu a cedat în derby: „Nu mai reușești!”

Zenga este de părere că echipa lui Chivu și-a pierdut capacitatea de a mai controla partidele, remarcând o scădere de ritm. „Ultimele două meciuri, de la Venezia și cel de acum, au ceva în comun. Echipa nu mai domină ca înainte. Astăzi, alegerile au fost din cauza problemelor medicale, dar la Venezia nu au existat aceste probleme. Nu mai reușești să fii dominant” , a spus Zenga .

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Confruntarea a început cum nu se putea mai rău pentru oaspeți, după ce Pulisic a deschis scorul cu capul în minutul 4, iar Rabiot a dublat avantajul gazdelor șapte minute mai târziu, în urma unui corner executat de Moreira. Bastoni a redus din diferență în minutul 22, însă după o intervenție salvatoare a lui Maignan la șutul lui Spence din minutul 33, formația antrenată de Ruben Amorim a refăcut ecartul de două goluri înainte de pauză, printr-o lovitură liberă transformată de Moreira.

În repriza a doua, Carlos Augusto a irosit o ocazie în minutul 56, iar în minutul 75 arbitrajul video a anulat un penalty dictat inițial pentru un presupus henț în careul gazdelor, reluările arătând că balonul l-a lovit în piept pe jucătorul lui AC Milan. Până la fluierul final, poarta lui Maignan nu a mai fost pusă în pericol, iar Cristi Chivu a ajuns la trei înfrângeri înregistrate în fața rivalei locale de la preluarea băncii tehnice a nerazzurrilor.

În urma acestui rezultat, Inter ocupă poziția a doua în clasamentul din Serie A, având 25 de puncte, la egalitate cu liderul Lazio, care beneficiază de un golaveraj superior. Podiumul este completat de AS Roma, cu 24 de puncte, în timp ce AC Milan se află pe locul al patrulea, cu un total de 21 de puncte acumulate.