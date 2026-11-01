”Câinii” primesc vizita ”Bătrânei Doamne” pe Arena Națională în runda cu numărul 14 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea dintre Dinamo și UTA va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Ultima întâlnire dintre cele două grupări a avut loc în returul sezonului regulat din stagiunea precedentă, când UTA s-a impus cu 2-0 pe stadionul ”Francisc von Neuman” din Arad.

Partida de duminică seară va fi arbitrată de Marcel Bîrsan, care va fi ajutat la tușe de Cristi Ilinca și Ionuț Neacșu. Viorel Flueran va fi arbitrul de rezervă, iar Robert DUmitru, observatorul arbitrilor. La VAR vor sta Cătălin Popa și Lucian Rusandu.

Dinamo - UTA, LIVE TEXT de la 20:30 pe Sport.ro

În clasament, echipa pregătită de Nuno Campos a bifat nouă victorii, trei remize și un singur eșec în 13 etape și se situează pe prima treaptă a podiumului cu 30 de puncte.

De cealaltă parte, formația dirijată de Adrian Mihalcea e pe locul 9 în clasament cu 18 puncte. Cinci victorii, trei rezultate de egalitate și cinci înfrângeri au bifat arădenii până acum.

Cum arată clasamentul Superligii României