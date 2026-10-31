SuperLiga avansează cu pași repezi, iar în acest weekend se desfășoară etapa cu numărul 14. Deși campionatul este încă în faza incipientă, fanii fotbalului autohton discută despre principalele pretendente la trofeu.

Adrian Ilie aruncă bomba: FCSB, favorită la titlu

La prima vedere, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova par a pleca cu prima șansă. Cum în play-off punctele sunt înjumătățite, echipele care vin din spate, cum ar fi FCSB, ar putea avea un cuvânt de spus.

Adrian Ilie a abordat acest subiect. Fostul mare atacant e de părere că, în cazul în care se va califica în play-off, FCSB are o șansă importantă să câștige titlul.

„Cobra” a amintit de forma excelentă a echipei de la momentul în care Laurențiu Reghecampf a fost instalat. Totuși, condiția pentru ca FCSB să se lupte la trofeu este una clară: prezența în top 6 la finalul sezonului regulat.

„Important este campionatul pentru ei, să intre în play-off și să atace primul loc. Cred că Reghecampf va face o treabă bună. Au deja 9 puncte cu el, dar mai au de lucrat, mai au ceva. Dacă ajunge în play-off, FCSB are o șansă mare să câștige titlul”, a declarat Adrian Ilie.