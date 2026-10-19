Trimis pe teren din primul minut de antrenorul norvegian Henning Berg , mijlocașul ofensiv român a avut șansa de a reduce din diferență la scorul de 0-2 pentru oaspeți. Tănase a preluat mingea în interiorul careului și a scos din joc un fundaș advers printr-un dribling, rămânând singur în poziție de finalizare. Execuția sa nu a avut însă forță, iar mingea s-a dus direct în brațele portarului. Fostul jucător de la FCSB a părăsit terenul în minutul 67, în momentul în care tabela indica 1-2.

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Titular în campionat, rezervă cu Benfica în Europa League

Prezența în formula de start cu Olympiakos a reprezentat abia prima sa titularizare pentru Tănase în cele șapte partide disputate de Omonia în actuala stagiune. Decizia tehnicianului Henning Berg a făcut parte din planul de rotație a lotului, menit să odihnească titularii de bază înaintea confruntării cu Benfica Lisabona, din faza ligii UEFA Europa League. În aceste condiții, românul urmează să ia loc pe banca de rezerve pentru a treia oară la rând în competiția europeană.

Ajuns în această vară în Cipru, după despărțirea de FCSB, Tănase are până acum un singur gol marcat și nicio pasă decisivă în toate competițiile. Pe plan intern, acesta a strâns aproximativ 170 de minute în cinci etape de campionat, plus o repriză bifată în Supercupa cedată în fața celor de la Pafos.

Deși Omonia Nicosia se află pe locul 6 în clasamentul general din Europa League - poziție care duce direct în optimile de finală - contribuția românului a constat în 22 de minute împărțite în două partide: un minut în succesul cu 1-0 contra celor de la Celta Vigo (echipa lui Ionuț Radu) și 21 de minute în victoria cu 3-0 în fața slovenilor de la Celje.

Cotat în prezent la 1,8 milioane de euro, fotbalistul cu 30 de selecții și 5 goluri la naționala României a lăsat în urmă la FCSB 106 goluri și 56 de pase decisive în 329 de apariții.