Omonia a primit vizita lui Benfica în etapa #3 din faza ligii UEFA Europa League. Meciul a avut loc la Nicosia, pe ”GSP Stadium”, iar portughezii s-au impus cu un categoric 4-1 în fața formației dirijate de Beg Henning.

Nota primită de Florin Tănase după ce Omonia a fost spulberată de Benfica în Europa League

Titular, Florin Tănase, care este cotat de site-urile de specialitate la 1,8 milioane de euro, a fost scos de pe teren în cele din urmă după o oră joc, iar în locul său a intrat Mihlali Mayambela.

Pentru maniera în care a evoluat în dezastrul cu Benfica, Florin Tănase a fost punctat de portalul de specialitate FlashScore cu nota 6.1

El a avut o singură atingere în careul advers, a reușit 13 pase din 15 și a câștigat trei dueluri în apărare din opt, potrivit informațiilor sursei anterior menționate.

Omonia - Benfica 1-4

Loic Nego (Omonia) a înscris în propria poartă în minutul 14 al meciului, iar Benfica a deschis scorul. În minutul 42, Andronikos Kakoulis a restabilit egalitatea, iar în actul secund portughezii au turat motoarele.

Mai întâi, Vangelis Pavlidis a dus scorul la 2-1 în minutul 49, Apoi Fredrik Aursnes a marcat pentru 3-1 în minutul 76, iar Gianluca Prestianni a închis tabela de marcaj la 4-1 în minutul 85.