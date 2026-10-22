Pe lângă duelurile dintre echipele importante ale continentului, cinci fotbaliști români sunt implicați în partidele programate de la orele 19:45 și 22:00, care pot fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

La Ferencvaros, Marius Corbu este așteptat să înceapă ca titular în partida cu Torreense, programată de la 19:45. Tot la aceeași oră, Royale Union Saint-Gilloise, echipa lui Darius Olaru, întâlnește formația Hapoel Beer Sheva. Fostul căpitan al FCSB este așteptat și el în primul „11” al belgienilor.

De la ora 22:00, Ionuț Radu va apăra poarta celor de la Celta Vigo în deplasarea cu Celtic. În schimb, Umit Akdag, legitimat la Beșiktaș, are șanse reduse să prindă lotul pentru duelul cu Crystal Palace.

Un alt român prezent în competiție este Florin Tănase, fostul jucător al FCSB, care evoluează pentru Omonia Nicosia. Ciprioții primesc vizita celor de la Benfica.

Programul complet al meciurilor de joi din Europa League

Ora 19:45

Ararat-Armenia – AZ Alkmaar

Dinamo Zagreb – NEC Nijmegen

Ferencvaros – Torreense

Juventus – Rennes

Lech Poznan – Sunderland

OFI Creta – Bayer Leverkusen

Royale Union Saint-Gilloise – Hapoel Beer Sheva

Sturm Graz – Marseille

Ora 22:00