Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, pleacă de la Rapid: ”Se va duce acolo!”

Șucu Jr. nu a reușit să iasă în evidență în prima repriză a meciului, așa că Daniel Pancu a decis să îl scoată din teren la pauză pentru a-l introduce pe Rareș Pop.

După meci, Andrei Șucu a mărturisit că nu este deloc mulțumit de prestația sa din prima repriză și a dezvăluit că își dorește mai multe minute, motiv pentru care vrea să joace mai mult în Liga 2, prin acordul pe care Rapid îl are cu Ștefănești.

Victor Angelescu, președintele lui Rapid, a dezvăluit că fiul lui Dan Șucu va continua să evolueze și pentru clubul din Liga 2, având în vedere că nu este un jucător de bază pentru Daniel Pancu.

”Nu ştiu de vreo supărare a lui Andrei Şucu, nu ştiu de aşa ceva. E normal ca orice jucător să-şi dorească să joace. A marcat cu Argeş şi ne-a ajutat. Orice jucător care este în lot îşi doreşte să joace, nu ştiu ce discuţii sunt în acest sens.

De fel, nu-mi place să comentez ceva ce n-am auzit. O să mă uit să văd ce a comentat Daniel. Cred că orice jucător de la Rapid îşi doreşte să intre şi să prindă minute.

Am vorbit cu toţii în club că e singurul junior care nu fusese titular şi nici nu intrase să joace 20-30 de minute. A avut şi reuşita respectivă. Pentru cineva care intră şi dă gol după un minut, e normal să-i dai şi lui o şansă. Ceilalţi au primit şi ei şanse, fie în Cupă, fie în campionat

La un moment dat, vorbeam că va trebui să i se dea şi lui şansa să fie titular sau să aibă mai multe minute. Ştie mai bine Pancu la ce s-a referit. Are 46-47 de minute în Liga 1, nu are cum să fie uşor, dar are 17 ani şi are tot timpul să crească, aşa cum au toţi jucătorii noştri Under.

Nu mi se pare că a declarat nimic ieşit din comun Pancu. Era normal să i se dea şi lui o şansă, mai ales după ce a intrat şi a dat gol. Sălceanu, Rareş Pop, Ungureanu, Vulturar, Kodor, toţi au avut şansele lor, au demonstrat mai mult sau mai puţin. Era normal să aibă şi el o şansă.

E mai mult un subiect pentru că e fiul patronului. Cred că era normal ca, după ce a dat gol, la un moment dat să i se dea o şansă. El se antrenează foarte bine, dar în timpul unui meci e altă intensitate. E normal ca un jucător tânăr, care nu are decât două meciuri şi 50 de minute, să aibă nevoie de un timp de acomodare.

El a jucat la Ştefăneşti, în Liga a 2-a, apoi a avut o accidentare la începutul sezonului. Se va mai duce acolo. E util pentru toţi tinerii să aibă minute, aşa cum îl trimitem şi pe Senciuc sau pe alţi tineri de pe listă. Trebuie să ai cât mai multă experienţă la vârsta asta”, a spus Angelescu la Prima Sport.