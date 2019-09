FABULOS! Cum l-a facut Mutu pe Abramovic sa vina cu teancul de bani in vestiar: "Mutu a inceput sa strige, Roman a aprobat" 

Adrian Mutu a devenit cel mai scump jucator roman din istorie in 2003, cand a fost cumparat de Chelsea de la Parma cu 22,5 milioane euro.

Adrian Mutu a fost unul dintre primele transferuri de lux din epoca Roman Abramovic la Chelsea. Atacantul roman a fost adus ca sa aduca titlul pe Stamford Bridge, insa a sfarsit prin a fi suspendat pentru consum de cocaina si dator vandut echipei engleze.

In sezonul petrecut la Chelsea, Mutu l-a facut pe Roman Abramovic sa le dubleze prima jucatorilor dupa o victorie cu Arsenal in sferturile Champions League, dezvaluie fostul coleg al romanului de la Chelsea, Wayne Bridge, cel care a marcat golul calificarii in minutul 87, dupa 1-1 in tur.

"Eu nu marcam multe goluri, iar la final in vestiar atmosfera a fost de necrezut. A venit Roman Abramovich si toata lumea sarea in sus de fericire. La un moment dat, Adrian Mutu a strigat prima dubla, prima dubla, iar Roman a dat din cap aprobator si a spus de acord, va dau prima dubla.

Bonusurile noastre erau deja destul de mari, nu aveam nevoie de acea prima, dar el a facut-o. Incredibil”, a povestit Wayne Bridge in The Sun.

Sursa citata scrie ca Abramovic le-a dat jucatorilor o prima de 50.000 de lire sterline la episodul amintit. Rusul a venit cu bani cash in vestiar