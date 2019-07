Ar fi SOCUL ANULUI in Liga 1: Mutu, antrenor la FCSB! Reactia lui Becali cand a auzit: "Asta ne mai trebuia...!"

Ar fi socul anului!

Mutu asteapta doar un semn de la Becali sa vina la FCSB! Si Lutu a dat azi examenul pentru licenta de antrenor, dar a picat. Fanii i-au cerut demisia lui Andone, dupa infrangerea cu Botosani!

Andone are o singura victorie in campionat, in noul sezon, iar fanii ii cer sa plece! Fost jucator si sef la Dinamo, Mutu se propune la FCSB!

"Normal ca da, daca ar raspunde pe calapodul meu de antrenor si ceea ce imi doresc eu de la aceeasi cariera, da! Eu am trecut la Dinamo doar un an", a declarat Adrian Mutu.

"Ce sa faca Mutu? Hai, ma. Asta mai ne trebuia...", a fost reactia lui Gigi Becali.

Lutu a dat examen pentru licenta de antrenor, dar Becali nu il poate pune pe locotenentul sau, sef pe banca la FCSB! L-a picat.