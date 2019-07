E GATA: Lutu are licenta PRO si poate antrena oricand FCSB! Mutu, Radoi si doua femei pe lista: pot antrena oricand in Liga 1!

FRF sustine in aceste zile testele finale pentru obtinerea Licentei PRO.

Impartiti in doua grupe, cursantii au trecut ieri si astazi de examenul practic. Joi e programat examenul scris, la sediul FRF. Rezultatele vor fi anuntate pe 5 august.



In total 31 de antrenori vor primi licenta PRO. Printre ei, nume cunoscute: Mutu, Radoi, Giani Kirita, Maldarasanu, Vali Negru, Ilie Poenaru, Sergiu Radu, Ionut Lutu, Cristi Todea, Dinu Todoran, Tibi Balan, Laszlo Balint, Florin Bratu, Costin Curelea, Dorin Goian sau Nicolae Grigore.

Becali primeste inca o solutie pentru banca FCSB dupa ce Lutu a intrat pe deplin in 'legalitate' cu diplomele. E doar o chestiune de timp pana va primi si el macar un post de secund la echipa, a anuntat Becali. Patronul l-ar fi vrut inca de acum in staff, dar Lutu l-a anuntat ca nu e pregatit.

Pe lista absolventilor cursului PRO sunt si Irina Maria Giurgiu si Aurora Ungureanu-Dobre. Ar putea fi primele femei care lucreaza in Liga 1, in cazul in care vor fi ofertate!