Mutu, salvatorul lui Dinamo? Negoita spera ca "Briliantul" sa aduca investitori bogati din Emiratele Arabe

Mutu s-a intors in tara sa termine scoala de antrenori.

El poate fi omul care s-o scoata din criza pe Dinamo. Negoita spera ca Mutu sa vina si cu investitori bogati din Emirate.



Cu Mutu si Contra, Dinamo s-a batut la titlu pana-n ultima etapa, in 2017. Apoi a ratat play off-ul.



Acum, Dinamo e ultima in Romania. Antrenor la echipa secunda a lui Reghecampf din Emirate, Mutu poate veni la Dinamo. Neagoe isi va da demisia dupa ce a facut infarct, iar Negoita si Prunea n-au reusit sa-l aduca pe Viorel Moldovan.



La infrangerea cu CFR, pe banca lui Dinamo a fost secundul lui Neagoe.