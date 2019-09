SPECIAL / Lungul sir al oamenilor de fotbal care au fost implicati in accidente auto grave: Mutu, Lucestii sau Sabau, printre ei

Mario Iorgulescu nu e singurul om cu legaturi in fotbal care a provocat un accident auto grav. Multi au scapa de raspundere, desi au rezultat oameni decedati si pagube materiale insemnate.

Articol de: Gabriel Chirea

MARIO IORGULESCU

Fostul fotbalist la nivel de juniori si fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele LPF, a provocat un accident mortal saptamana trecuta. Acesta a pierdut controlul asupra volanului, a patruns pe contrasens pe Soseaua Chitila si s-a izbit de un alt autovehicul condus regulamentar de un barbat in varsta de 24 ani. In accident a murit soferul din cel de-al doilea autoturism, tata a doi copii, iar fiul lui Iorgulescu a fost ranit grav si transportat la Spitalul Elias, unde a fost operat, iar acum este la Terapie Intensiva, in stare de inconstienta, intubat si ventilat mecanic. Conform surselor din ancheta, fiul presedintelui LPF ar fi condus un model sportiv de Aston Martin cu 240 km/h, iar legistii au determinat ca avea si o alcoolemie de 1,96 g/l alcool pur in sange, potrivit rezultatelor INML, si a iesit pozitiv la testul privind consumul de cocaina. In urma cu trei ani, Mario Iorgulescu a fost arestat preventiv 30 de zile, dupa ce a fost acuzat ca impreuna cu cativa cunoscuti ar fi sechestrat un barbat pe care l-ar fi torturat. Cazul a ajuns in prima instanta, care a decis ca Iorgulescu jr. este nevinovat si a fost achitat, desi ceilalti inculpati din dosar nu au scapat de condamnari.

ADRIAN MUTU

In ianuarie 2001, atacantul Veronei si sotia acestuia, Alexandra Dinu, au fost victimele unui accident rutier, in timp ce se intoarceau din vacanta petrecuta in Poiana Brasov. Mutu se afla la volanul unei masini de teren, care a derapat pe gheata, si s-a rasturnat de doua ori, oprindu-se intr-o rapa. Atacantul nu a suferit leziuni, in schimb sotia s-a lovit serios la mana dreapta. Cei doi au fost transportati la Spitalul Judetean Brasov, unde au fost supusi unor controale medicale, dar nu au fost internati. Ulterior, cei doi au fost preluati si au fost adusi la Bucuresti de Gica Hagi, nasul cuplului. In octombrie 2017, Mutu a fost implicat intr-un nou accident rutier chiar in ziua in care se cununa religios cu Sandra, a treia sa sotie, si in care fiul lor, Tiago, era botezat.

MIRCEA SANDU

In mai 2008, presedintele FRF a fost implicat intr-un accident de circulatie. Din primele cercetari, Mircea Sandu a intrat in coliziune cu un autoturism marca Dacia, in zona Bucurestii Noi. Acesta conducea un autoturism Mercedes si a inceput sa vocifereze in momentul in care la fata locului si-au facut aparitia echipe de televiziune. Sandu circula pe linia de tramvai, a facut o depasire pe partea stanga, neregulamentara, in momentul in care a avut impactul cu autoturismul Dacia si a ricosat pe refugiul statiei de tramvai Laromet de pe sensul opus.

SIMION MIRONAS

Pe 28 februarie 1998, Simion Mironas, fost fotbalist la Gloria Bistrita, Dinamo si Rapid, a ucis un tanar si a ranit grav un altul intr-un accident petrecut in localitatea Susenii Bargaului, judetul Bistrita Nasaud. Initial, alcoolemia jucatorului, care s-a prabusit cu Mercedes-ul sau in raul Bistrita, era de 2 la mie, ulterior aceasta a scazut in limitele legale. In urma coloziunii, Catalin Paisvante (15 ani) a decedat dupa cateva ore la spital, in timp ce pentru Viorel Trifan (18 ani) au urmat ani de recuperare si a ramas cu sechele. Mironas, care a parasit locul accidentului cu doua coaste rupte, juca la Unirea Dej, in liga secunda, apoi a mai evoluat un an in Divizia D, la Somcuta Mare, unde si-a ispasit condamnarea de un an de inchisoare cu suspendare pe teren. „Aici, la tara, unde nu stie nimeni de noi, oamenii cu bani cumpara orice. Ai bani, esti in fata. N-ai, stai in rand si taci. Cand am ajuns in Bistrita, la Politie, n-au vrut sa ne lase sa-l vedem, nu ne-au dat nici o informatie, ne impingeau mereu afara. Dar l-am vazut pe Mironas intr-o camera, impreuna cu alti doi fotbalisti, cum dadea probe de sange. Daca era nevinovat, de ce voiau sa-i amestece probele cu ale altora? Ca era beat de statea cu capul pe masa”, acuza mama vitrega a lui Viorel Trifan.

RAZVAN LUCESCU

Conform unei investigatii de presa din 2012, actualul antrenor al lui Al Hilal, a fost protagonistul unui accident pe 16 septembrie 1991. Masina la volanul careia s-ar fi aflat portarul a lovit-o in plin pe Georgica Miu, o femeie de 23 de ani, care traversa DN 1 in drum spre serviciu si se oprise in dreptul unui refugiu. „S-a musamalizat acest dosar intr-un mod josnic”, acuza jurnalistul Horia Tabacu, la momentul publicarii materialului. Familia tinerei decedate a acuzat atunci ca Razvan Lucescu se afla la volan, nu sotia sa, Ana Maria, cum a aparut oficial in dosar. Peste ani, Politia a transmis ca „dosarul a fost topit”, raspunzand cererilor presei de a afla mai multe informatii, iar familia victimei a acuzat ca fata lor era deja imbalsamata si dusa la morga la momentul la care ei au ajuns la spital. Lucescu jr. a reactionat printr-un comunicat de presa: "Procurorul a dispus neinceperea urmarii penale, considerand ca accidentul s-a produs din cauza victimei".

MIRCEA LUCESCU

In iarna lui 2012, pe bulevardul Vasile Milea din Bucuresti, masina lui Mircea Lucescu a fost tamponata de un tramvai. In urma coliziunii, antrenorul lui Sahtior a fost transportat de urgenta la Spitalul Municipal, unde a si fost operat. Desi a intors brusc pe linia de tramvai si a trecut peste liniile continue ale marcajului rutier, tehnicianul l-a acuzat pe vatman ca a incercat sa il omoare, deoarece l-a vazut de la distanta si a intrat intentionat in el. „In 2012, aveam 19 ani fara niciun eveniment. Exista semnul interzis pentru automobile, dar la gradul nostru de civilizatie in trafic... Mi-a lasat un gust amar tot ce s-a intamplat atunci. Atat a gandit dansul, atat a putut. Am primit amenintari de la necunoscuti. Nu stiu de unde mi-au aflat numarul de telefon”, a declarat vatmanul Marian Bartoc.

RAZVAN PADURETU

Fost campion al Romaniei cu Dinamo si Unirea Urziceni si cu o selectie la nationala de seniori a Romaniei, mijlocasul a omorat, in 2014, in comuna Berceni, un pieton intr-un accident rutier si apoi a fugit de la locul accidentului, fiind identificat o zi mai tarziu. In mai 2017, Paduretu a fost condamnat de trei ani si doua luni de inchisoare cu executare. El a fost eliberat la inceputul anului 2019 si lucreaza din nou in lumea fotbalului, ca antrenor al unei grupe de copii si juniori din Bucuresti.

SILVIU LUNG

Pe 8 ianuarie 2014, fostul portar al nationalei Romaniei, al Craiovei si al Stelei, a provocat un accident auto mortal pe drumul dintre Calfat si Craiova. Mercedes-ul E 200 condus de Lung, angrenat in depasire intr-o curba periculoasa, aflata intr-o panta usoara, a spulberat un automobilul Renault Lagura 1, care circula regulamentar, la o viteza de 160 km/h (vitezele insumate ale masinilor). In urma accidentului, Constantin Dan Nitu a decedat instantaneu, lasand in urma o vaduva si trei copii orfani. In martie 2016, instanta l-a condamnat pe fostul portar la un 1 an si 4 luni de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa si vatamare corporala. Dupa sentinta, vaduva lui Nitu l-a acuzat pe Lung ca nu a mai raspuns la telefon, desi promisese ca ii va ajuta pe copiii orfani „toata viata”.

IOAN OVIDIU SABAU

In iunie 2009, in urma unor neintelegeri privind comisionul din transferul lui Laszlo Sepsi la Benfica, impresarul Ioan Becali l-a acuzat pe Sabau ca a semnat cu Dinamo, in 1988, pentru a scapa de puscarie, dupa ce a accidentat mortal un om. “Sabau a omorat un om cu masina, pe vremea lui Ceausescu, si a fost scapat de Militie. Dinamo l-a ajutat atunci, sa nu uite asta”, a declarat Becali. Conform informatiilor aparute in presa la acea vreme, fostul mijlocas ar fi lovit un copil pe trecere de pietoni („un barbat beat”, dupa alte surse), cazul ar fi fost musamalizat dupa transferul acestuia, inclusiv cu implicarea unor persoane din clubul Dinamo, iar socul intamplarii ar fi facut ca Sabau sa se apropie, ulterior, de organizatia religioasa “Martorii lui Iehova”.

ADRIAN IORDACHE

In septembrie 2004, fundasul lui Dinamo a fost implicat intr-un accident rutier pe autostrada Bucuresti-Pitesti, in dreptul Combinatului Chimic Arpechim. La locul accidentului a fost gasit si un cadavru, pe care Iordache si pasagerii care-l insoteau au sustinut ca nu l-a lovit cu masina si ca s-ar fi aflat deja mort in sant. "In jurul orelor 5.00 dimineata, pe DN 65B, in raza comunei Bradu, Iordache George Adrian, in timp ce conducea un autoturism Cielo, pe directia Pitesti-Bucuresti, a intrat in derapaj, a pierdut controlul volanului, a parasit carosabilul si a intrat in santul din dreapta drumului. Masina s-a rasucit de cateva ori in jurul propriei axe inainte sa cada in sant. Iordache a anuntat imediat politia pentru a face constatarea avariilor suferite de masina, in vederea repararii. La fata locului s-a deplasat un echipaj rutier, care a gasit insa la cativa metri de locul accidentului cadavrul unui barbat cu identitate necunoscuta, cu varsta aproximativa de 40 de ani. In zona a venit apoi o echipa operativa formata din criminalist, ofiter de cercetare penala si medic legist. Acestia sustin ca individul prezenta cateva leziuni in zona capului, care puteau fi provocate prin caderea in santul de beton”, a transmis atunci politia. Surse neoficiale din IPJ Arges au sustinut ca Iordache avea 0,2 la mie alcool in sange si ca matusa sa ocupa functia de sef de cabinet al inspectorului-sef al IPJ Arges.

IONEL DANCIULESCU

In primavara anului 2002, atacantul "cainilor", aflat la volanul unui jeep Mitsubishi Pajero, a derapat din cauza carosabilului umed si a vitezei si a aterizat direct in raul Dimbovita, pe soseaua Virtutii din Capitala. Viteza excesiva si carosabilul alunecos au proiectat jeep-ul in bordura trotuarului, masina zburand peste gardul de siguranta din dreptul Podului Ciurel. Fotbalistul, care s-a salvat iesind pe geamul masinii, a primit diagnosticul „traumatism cranio-cerebral minor, hematom epicranian dreapta si escoriatii”, in timp ce masina a fost serios avariata, scufundandu-se sub privirile curiosilor adunati la fata locului. Presa scria atunci ca din raportul initial al politiei a rezultat ca atacantul consumase alcool.

DORIN SEMEGHIN

In mai 2004, in jurul orei 5.00 dimineata, fundasul dinamovist a pierdut controlul masinii si s-a izbit frontal de peretele Hotelului Erbas. Anchetatorii au stabilit ca, dupa ce a rulat cu viteza la volanul unui Opel Tigra, dinspre pasarela Baneasa spre Pipera, fotbalistul s-a lovit de refugiul de tramvai al statiei „Alexandru Burileanu” si a fost proiectat in cladire. Initial, alcoolemia jucatorului a fost de 1,65 la mie, ulterior ea scazand, surprinzator, pana la 0,75, sub limita penala de 0,8 la mie.

NICOLAE BADEA

Presedintele dinamovist a fost implicat in doua accidente rutiere, ultimul petrecut la inceputul lunii septembrie 2004, cand a avut loc un impact intre Mercedes-ul lui Badea si Ford-ul condus de Ovidiu Lipan "Tandarica", fostul baterist al trupei Phoenix. Din declaratia lui Ovidiu Lipan a reiesit ca actionarul dinamovist circula pe linia tramvaiului nr. 5, iar el se inscrisese pentru a face la stanga. Impactul a fost puternic, portiera din stanga a masinii conduse de muzician fiind avariata in totalitate. Inainte cu patru ani de acest incident, autoturismul lui Badea a fost lovit usor in Piata Charles de Gaulle de un Cielo din care au coborit patru indivizi care l-au agresat pe Nicolae Badea si i-au furat masina.

JEAN GRAMA

Organizatorul de competitii al lui Dinamo a fost implicat intr-un accident, la sfarsitul lui august 2004, el distrugand aproape complet masina de serviciu intr-un incident petrecut pe Calea Floreasca din Capitala.





MARIAN ALBU

In august 2000, trezorerierul FRF, ulterior director economic la Dinamo, a provocat un grav accident in judetul Brasov la traversarea unei cai ferate, cand Volkswagenul Polo condus de el a fost lovit de acceleratul Bucuresti - Timisoara. Socrul lui Marian Albu, Stefan Olaianos, in varsta de 78 de ani, si-a pierdut viata. Desi acuzat de ucidere din culpa, Albu a prezentat acte potrivit carora a suferit o comotie cerebrala inainte de accident, iar cazul s-a clasat, neprimind nicio condamnare.

CATALIN DANILESCU

In august 2001, antrenorul de la Centrul de copii si juniori al lui Dinamo si fiul fostului directorului sportiv dinamovist Constantin Danilescu, a lovit mortal un pieton care traversa regulamentar pe o trecere de pietoni de la Piata Moghioros. Dupa 48 de ore de arest, Danilescu a fost eliberat, iar cazul a fost dat uitarii. Ulterior, el a circulat multa vreme cu un scuter care nu necesita carnet de conducere pentru a fi folosit.

MIRCEA SALOMIR

In primavara anului 2001, fostul arbitru Mircea Salomir, observator FRF la acel moment, l-a accidentat pe Nicolae Radut in afara localitatii sibiene Avrig. Ultimul a murit dupa trei zile in spital, dar cazul a fost clasat.

IONUT BOTEZATU

In februarie 2003, Ionut Botezatu, fotbalist al divizionarei secunde Unirea Focsani, a intrat cu masina in peretele unui supermarket. Cezar Dinu, colegul lui Botezatu la Focsani, fost coleg la juniorii lui Dinamo cu Florentin Petre, Catalin Hildan si Mihai Tararache, a suferit un traumatism cranian sever, in urma caruia a si decedat.

MARIUS IORDACHE

In iulie 2004, fundasul Universitatii Craiova, aflat la volanul unui automobil Toyota Land Cruiser, a agatat un biciclist la intrarea in localitatea doljeana Badosi. Marinel Popa, victima de 29 de ani, a murit pe loc, iar fotbalistul a fost absolvit de orice vina.

GIGI NETOIU

In 2002, vicepresedintele Consiliului de Administratie al lui Dinamo se grabea sa ajunga la aeroport pentru a zbura spre Istanbul, unde Dinamo juca un amical cu Besiktas. "Comandantul" a lovit cu jeep-ul personal un taximetrist langa Parcul Tineretului. Netoiu a plecat de la locul accidentului, taximetristul l-a ajuns din urma pe Bulevardul Magheru si a incercat sa il forteze sa opreasca, dar oficialul dinamovist l-a mai tamponat inca o data, iritat de insistenta acestuia. Politia nu a continuat cercetarile si nu a intocmit dosar penal.