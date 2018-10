Chelsea isi duce fanii rasisti la Auschwitz! Anunt incredibil in Anglia! Decizia lui Abramovic

Chelsea nu mai tolereaza rasismul pe stadion.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

Clubul englez vrea sa-i trimita pe suporterii rasisti in vizita la fostul lagar nazist de exterminare de la Auschwitz, considerand ca aceasta este cea mai buna modalitate de a genera o schimbare in comportamentul acestora, in loc sa le interzica prezenta pe stadion, informeaza cotidianul The Sun.

Patronul lui Chelsea, Roman Abramovici, nascut intr-o familie de evrei din Rusia, este un sustinator al acestei initiative, menita sa combata antisemitismul in randul fanilor.

Ideea echipei londoneze este de a organiza calatori educative la Auschwitz, pentru a putea vedea si simti personal ororile intolerantei si xenofobiei, iar astfel sa constientizeze necesitatea schimbarii propriului comportament.

"Daca doar interzici suporterii, nu le vei schimba niciodata comportamentul. Aceasta politica le ofera ocazia sa realizeze ceea ce au facut, sa-i faca sa-si doreasca sa se comporte mai bine", a declarat presedintele clubului Chelsea, Bruce Buck.

In septembrie 2017, clubul Chelsea a criticat in mod public o parte a suporterilor sai, pentru scandarile antisemite impotriva rivalei Tottenham Hotspur, echipa printre ai carei fani se afla si membri ai comunitatii evreiesti din Anglia.