Adi Mutu a refuzat 3 OFERTE din Liga 1: "Nu era momentul acum!" Principalul obiectiv al "Briliantului": vrea sa ajunga antrenor in Serie A

Adrian Mutu este antrenor la echipa a doua a celor de la Al Wahda, in Emiratele Arabe Unite, dar nu se gandeste sa revina in Romania.

Adi Mutu spune ca incearca sa capete cat mai multa experienta in antrenorat pentru a putea ajunge intr-o zi pe banca Fiorentinei. A refuzat trei oferte venite din Liga 1.

"Adevarata mea tinta, in momentul de fata, este sa capat experienta si sa devin mai bun ca antrenor. Am avut discutii cu trei echipe. Le-am multumit si am refuzat politicos, nu era momentul", a declarat Adrian Mutu pentru ProSport.

"Briliantul" spune ca obiectivul sau principal este sa ajunga in Serie A, pe banca echipei la care a scris istorie: "In primul rand, pe Fiorentina. O iau pas cu pas, am timp!"



In varsta de 40 de ani, Mutu este antrenor la echipa a doua a lui Al Wahda de un an.