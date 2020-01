Duel intre Ionut Radu si Tatarusanu! Portarul lui Genoa NEGOCIAZA cu o echipa din Ligue 1! Unde ar putea ajunge

Ionut Radu (22 ani) ar putea sa ajunga in Ligue 1.

Desi s-a zvonit ca ar putea ramane in Serie A sau sa ajunga in Anglia, Ionut Radu ar putea ajunge in Franta. Impresarul jucatorului roman, Oscar Damiani, negociaza transferul lui la Nice.

"Radu si-a facut datoria, a fost cel mai bun de la Genoa, apoi clubul a ales, de aceea va pleca. Daca e sa fie rezerva, va fi in alta parte. Sunt in Nisa in acest moment si clubul l-ar vrea, dar nu pentru 6 luni, ci pentru cel putin un an si jumatate. Radu merita o echipa care sa il aprecieze", a declarat Oscan Damiani la Telekom Sport.

Ionut Radu este jucatorul lui Inter, care l-a imprumutat la Genoa pana la finalul sezonului. Romanul a pierdut postul de titular in fata lui Mattia Perin, venit de la Juventus, insa nici la Inter nu ii este garantat ca va ajunge titular, deoarece in poarta este Samir Handanovic, pe care Antonio Conte se bazeaza.

Nice ocupa locul 10 in Ligue 1, este mai bine pozitionata fata de Genoa, care este pe ultimul loc din Serie A, cu 14 puncte acumulate in 20 de etape. Antrenorul francezilor este Patrick Vieira, care a jucat la Inter si ar putea facilita transferul lui Radu.