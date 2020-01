Ionut Radu, alaturi de Ter Stegen si Alisson! Apare intr-un top cu nume URIASE din fotbalul mondial! Ce a reusit

Radu si-a pierdut postul de titular la Genoa, dar ramane un portar cu o cota excelenta.

Romanul de 22 de ani apare in topul celor mai buni pasatori dintre portarii europeni. Cu o pasa de gol data in acest sezon, Radu e alaturi de Ter Stegen, Alisson sau Cilessen in ierarhia europeana. Ter Stegen are doua assisturi in 19 meciuri, in timp ce Alisson si Cilessen au cate unul in 14 aparitii. Radu vine al 4-lea in top, tot cu o pasa decisiva, dar in 17 jocuri.



Ionut Radu cauta solutii pentru a prinde din nou poarta in Serie A dupa ce Perin, adus de la Juventus, l-a scos din primul 11 la Genoa. Radu are variantele Verona si Brescia, iar transferul sau s-ar putea concretiza in urmatoarele zile, conform presei din Italia. Radu ar urma sa revina din vara la Inter.

Topul transfermarkt al celor mai buni 10 portari pasatori din Europa