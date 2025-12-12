În sezonul 2022/23, FCSB a întâlnit-o pe Silkeborg în Grupa B din UEFA Europa Conference League. Atât la București, cât și în Danemarca, Silekborg s-a distrat cu gruparea roș-albastră, dirijată atunci de Nicolae Dică.



Danezii au învins și acasă și în deplasare cu 5-0 și au îngenuncheat formația care avea să câștige, pe urmă, de două ori consecutiv Superliga României și să facă o figură fabuloasă în Europa League în sezonul 2024/25, ajungând până în optimi.



I-a dat 10 lui FCSB în urmă cu trei ani, iar acum e de nerecunoscut. Ce s-a ales de Silkeborg, coșmarul lui Nicolae Dică



La trei ani după ce Silkeborg se distra cu FCSB în grupele din Conference League, echipa de pe ”Jysk Park” pare de nerecunoscut în campionatul Danemarcei. După 18 etape, Silkeborg e pe locul 10/12 în clasament!



Trupa aceluiași Kent Nielsen a bifat doar cinci victorii în noul sezon, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și nouă înfrângeri. Silkeborg are a treia cea mai slabă apărare cu 36 de goluri primite.



Silkeborg, eliminată în turul 3 preliminar UECL



Danezii au fost eliminați din turul 3 preliminar UEFA Europa Conference League de Jagiellonia, echipă din Polonia, și au ratat, astfel, accederea în cupele europene, după 2-3 la general.



Nici sezonul trecut Silkeborg nu a evoluat în cupele europene. Au pierdut cu Gent (Belgia) tot în turul 3 preliminar, după 2-2 acasă și 2-2 (2-3 d.l.d.) în deplasare, pe ”Planet Group Arena”.

