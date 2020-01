Ionut Radu nu merge la West Ham, dar ar putea semna cu un GIGANT din Premier League! Care sunt variantele romanului in acest moment

West Ham, una dintre echipele interesate de Radu, tocmai a transferat un portar.

"Ciocanarii" l-au cumparat pe Darren Randolph, goalkeeper ce a mai jucat in trecut pentru acestia. Astfel, Ionut Radu poate sa stearga de pe lista o echipa care si-a manifestat interesul in a-l transfera.

Portarul roman nu a mai aparat la Genoa, iar noul antrenor Davide Nicola il prefera intre buturi pe Matti Perin. Agentul Oscar Damiani a dezvaluit ca aventura lui Radu la Genoa s-a incheiat si ca incearca sa-i gaseasca o echipa pana la finalul lunii.

"Vom decide in zilele urmatoare unde va merge, sunt multe echipe care-l vor acum, din Italia, dar mai ales din strainatate. Inter nu doreste sa-l cedeze si vom evalua impreuna ce este mai bine pentru baiat", a declarat impresarul.

Inter, echipa cu care se afla sub contract Ionut Radu, nu doreste sa-l cedeze definitiv, varianta imprumutului fiind cea mai probabila. Oficialii milanezi sunt de parere ca goalkeeper-ul roman va fi viitorul titular de drept in poarta echipei.

Presa din Italia a scris despre faptul ca echipe de top din Europa il doresc pe roman din aceasta iarna: Arsenal, Fiorentina, Torino sau Nice fiind posibile destinatii.

Ionut Radu a jucat in 17 meciuri in Serie A si 2 in Cupa Italiei, primind 37 de goluri. Desi a incasat un numar considerabil de goluri, goalkeeper-ul roman este topul paradelor din campionatul Italiei.

15 milioane de euro este cota de piata a fotbalistului roman, conform transfermarkt.com.