INCREDIBIL! Anunt de ultim moment cu privire la viitorul lui Ionut Radu! Decizia luata de cei din conducerea celor de la Genoa

Ionut Radu a pierdut postul de titular la Genoa.

Odata cu transferul lui Mattia Perin de la Juventus, Ionut Radu nu a mai prins primul unsprezece la Genoa. Desi impresarul romanului s-a declarat extrem de nemultumit de aceasta decizie si se vorbea despre o revenire a portarului la Inter sau un transfer la alta echipa unde sa joace, se pare ca Radu ar putea ramane la Genoa.

Potrivit fanatik, conducerea i-ar fi propus lui Ionut Radu sa mai ramana la Genoa inca un an. Perin a comis-o grav in ultima etapa din Serie A, cand Genoa a fost invinsa de AS Roma cu 3-1.

Si fanii sunt de partea lui Radu si ii condamna pe cei din conducerea lui Genoa pentru titularizarea lui Perin:

"Foarte buna afacere! Ati vrut sa le faceti o favoare prietenilor vostri de la Juventus, luandu-l pe Mattia Perin si punandu-l imediat titular. Ionut Radu este de 100.000 de ori mai bun decat acest „jalon”, care a fost pus titular doar pentru a fi valorificat in ochii sefilor clubului de care apartine?!", a spus unul dintre fani.

"L-au adus pe Perin pentru a-l indeparta pe roman din poarta. Acum greseala lui Perin de la golul 3 din meciul cu AS Roma, sper sa va dea de gandit.", a spus un alt fan.