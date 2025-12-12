De doar 12 secunde în a doua repriză a avut nevoie CFR Cluj să facă 2-0 în partida cu Csikszereda, contând pentru etapa a 20-a din Superliga României.

Dublă pentru Andrei Cordea în CFR Cluj - Csikszereda

Andrei Cordea și-a trecut în cont dubla, după ce tot el a deschis scorul cu un șut din afara careului în minutul 6. Cordea a profitat de o mare greșeală în defensiva ciucanilor și a punctat cu o execuție sigură, într-o situație 1 contra 1 cu portarul Pap.

Cordea, printre golgheterii campionatului

Andrei Cordea a ajuns la al șaptelea gol pentru CFR Cluj în actualul sezon al Ligii 1, în 14 apariții. Cordea este golgheterul „feroviarilor” din campionat.

În ierarhia generală se află la egalitate cu Matos (FC Argeș) și este depășit de Mailat (Botoșani, 8 goluri), Tănase (FCSB, 9 goluri), Lukic (U Cluj, 10 goluri) și Dobre (Rapid, 10 goluri).

