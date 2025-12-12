Joi seară, în etapa #5 din grupa unică UEFA Europa Conference League, Universitatea Craiova a primit vizita celor de la Sparta Praga pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. La capătul celor 90 de minute, Sparta Praga s-a impus cu 2-1 și a înregistrat toate cele trei puncte.



În prima repriză, Anzor Mekvabishvili a ratat un penalty. În actul secund, Albion Rrahmani a deschis scorul în minutul 50, ca Steven Nsimba să restabilească egalitatea în minutul 79. Matej Rynes a adus victoria cehilor în minutul 89.



Fanii Craiovei s-au convins după eșecul cu Sparta Praga. Ce au spus despre Filipe Coelho



Suporterii Universității Craiova îl văd pe Filipe Coelho un înlocuitor potrivit pentru Mirel Rădoi. Fanii, printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook ”Uniți pentru Știința”, consideră că fotbaliștii progresează din ce în ce mai mult, pe zi ce trece, sub comanda portughezului.



”Haideți să lăsăm antrenorul să-și facă treaba. Echipa e mult mai așezată decât era pe vremea lui Rădoi. Nu mai stăm cu emoții la fiecare fază că luăm gol pentru că nu știm să ne apărăm. Se vede progres, se vede organizare.



Mai avem un meci! Mulțumim, băieți, pentru această aventură europeană! Cu puțin noroc, poate nici nu s-a terminat!”, a scris vocea suporterilor, ”Uniți pentru Știința”.



Pentru Universitatea Craiova urmează meciul cu FC Hermannstadt de duminică seară, de la ora 20:30, de la Sibiu, în etapa #20 din sezonul regulat al Superligii României.

