ASALT DE OFERTE pentru Ionut Radu! Patru echipe se bat pe semnatura portarului roman! Planul lui Inter a fost dezvaluit

Ionut Radu (22 ani) pleaca de la Genoa in aceasta iarna.

Portarul are deja o gramada de oferte, dupa cum scriu italienii. Are o oferta din Premier League, una din Ligue 1 si doua din Serie A. Arsenal este cel mai important nume care il vrea pe Radu, insa in lupta pentru semnatura lui a intrat si Nice, iar recent s-au adaugat doua nume.

Conform www.fcinternews.it, inca doua echipe din Serie A si-l doresc pe Radu: Fiorentina si Torino. Singura conditie de transfer a lui Radu este sa se faca sub forma de imprumut, deoarece Inter nu renunta la fostul capitan al nationalei de tineret, deoarece il considera un jucator de viitor.

In cazul in care nu va gasi o echipa dispusa sa accepte conditiile nerazzurrilor, Radu va reveni la Inter.



"Portarul este detinut de Inter, deci treaba nerazzurrilor este sa gaseasca o solutie. Recent a aparut ideea unei reveniri la echipa, acolo unde ar sta langa Handanovic si Padelli, pentru a capata experienta, pentru a creste si pentru a se antrena la un club de top.

Pana la finalul perioadei de transferuri, se va cauta un club dispus sa il imprumute pe Ionut Radu. Varianta imprumutului este singura luata in calcul. Altfel, Radu va reveni la Milano si se va antrena cu grupul condus de Antonio Conte", scriu cei de la fcinternews.