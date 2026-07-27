Partida se va disputa miercuri, de la ora 20:30, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Clubul din Bănie a transmis că, din cauza sancțiunii UEFA aflate în desfășurare, nu va exista un sector destinat suporterilor bulgari.

Mai mult, toate biletele cumpărate de fani ai lui Levski în sectoarele rezervate gazdelor vor fi anulate, iar codurile QR vor fi invalidate și nu vor permite accesul pe stadion.

Comunicatul transmis de Universitatea Craiova

Oltenii au explicat că accesul persoanelor din delegația clubului bulgar va fi permis exclusiv pe baza listelor oficiale UEFA pentru categoriile Category 1 și VIP.

„ANUNȚ IMPORTANT PENTRU SUPORTERII PFC LEVSKI SOFIA

Având în vedere sancțiunea UEFA aflată în executare și, distinct, măsurile de ordine și siguranță stabilite împreună cu autoritățile competente pentru partida Universitatea Craiova vs. PFC Levski Sofia, biletele identificate în urma verificărilor ca fiind achiziționate de suporteri ai PFC Levski Sofia în sectoarele destinate publicului gazdă vor fi anulate.

Codurile QR aferente vor fi invalidate și nu vor permite accesul la stadion.

Pentru această partidă nu există o alocare de bilete destinată publicului oaspete. Accesul persoanelor din partea PFC Levski Sofia va fi permis exclusiv pe baza listelor nominale aferente alocărilor oficiale Category 1 și VIP, comunicate conform procedurilor UEFA.

Persoanele ale căror bilete vor fi anulate vor primi integral contravaloarea acestora și vor fi informate individual, prin e-mail, cu privire la procedura de rambursare.

Formularul oficial este disponibil aici: https://form.typeform.com/to/STyQq9AR.

Pentru a evita o deplasare inutilă, suporterii PFC Levski Sofia care nu sunt incluși în listele oficiale sunt rugați să nu se deplaseze la Craiova.

La intrarea în stadion vor fi verificate atât documentele de acces, cât și actele de identitate. Biletele anulate sau biletele ale căror date nu corespund persoanei care solicită accesul nu vor fi acceptate.

Mulțumim pentru înțelegere!”, au scris oltenii pe Facebook.