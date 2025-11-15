Stupiditate la cote alarmante! Denis Drăguș și-a făcut KO adversarul. Eliminat în cel mai important moment

Cele două echipe și-au dat întâlnire la Zenica în penultima rundă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Aproape 1000 de români au fost prezenți pe ”Bilino Polje” să susțină reprezentativa lui Mircea Lucescu.

Foto: Captură TV

Mircea Lucescu l-a aruncat în luptă pe Denis Drăguș în minutul 66. La doar două minute după, atacantul l-a trimis la podea pe Katic cu un spectaculos procedeu desprins din artele marțiale, direct în zona capului!

Păcat că Drăguș a intrat într-un meci de fotbal și nu într-un meci de kickboxing. A văzut direct cartonașul roșu de la ”centralul” Michael Oliver și a fost trimis la vestiare, amintind de eliminarea lui Jean Vlădoiu de la CM 1994.

E primul roșu direct din cariera lui Drăguș, atât la națională, cât și la club. 124 de secunde a stat pe teren la Zenica în Bosnia - România.

Echipele de start în Bosnia - România



Bosnia (4-3-3): Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic

Rezerve: Hadzikic, Alomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetovic, Saric, Alajbegovic

Selecționer: Sergej Barbarez



România (4-3-3): I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – I. Hagi, M. Marin, V. Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă

Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Bancu, Screciu, R. Marin, Fl. Tănase, Miculescu, Petrila, Drăguș

Selecționer: Mircea Lucescu

