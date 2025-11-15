FOTO Stupiditate la cote alarmante! Denis Drăguș și-a făcut KO adversarul. Eliminat în cel mai important moment

Stupiditate la cote alarmante! Denis Drăguș și-a făcut KO adversarul. Eliminat &icirc;n cel mai important moment Nationala
Bosnia - România, LIVE TEXT - AICI.

Cele două echipe și-au dat întâlnire la Zenica în penultima rundă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Aproape 1000 de români au fost prezenți pe ”Bilino Polje” să susțină reprezentativa lui Mircea Lucescu.

Stupiditate la cote alarmante! Denis Drăguș și-a făcut KO adversarul. Eliminat în cel mai important moment

Foto: Captură TV

Mircea Lucescu l-a aruncat în luptă pe Denis Drăguș în minutul 66. La doar două minute după, atacantul l-a trimis la podea pe Katic cu un spectaculos procedeu desprins din artele marțiale, direct în zona capului!

Păcat că Drăguș a intrat într-un meci de fotbal și nu într-un meci de kickboxing. A văzut direct cartonașul roșu de la ”centralul” Michael Oliver și a fost trimis la vestiare, amintind de eliminarea lui Jean Vlădoiu de la CM 1994.

E primul roșu direct din cariera lui Drăguș, atât la națională, cât și la club. 124 de secunde a stat pe teren la Zenica în Bosnia - România.

Echipele de start în Bosnia - România

  • Bosnia (4-3-3): Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic

Rezerve: Hadzikic, Alomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetovic, Saric, Alajbegovic

Selecționer: Sergej Barbarez

  • România (4-3-3): I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – I. Hagi, M. Marin, V. Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă

Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Bancu, Screciu, R. Marin, Fl. Tănase, Miculescu, Petrila, Drăguș

Selecționer: Mircea Lucescu

