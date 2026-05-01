Transferat în luna martie la formația aflată pe locul 17 din 18 în prima ligă poloneză, Andrei Vlad nu a reușit deocamdată să bifeze nicio prezență în cele cinci meciuri disputate de noua sa echipă. La cel mai recent joc, o înfrângere clară pe teren propriu, scor 1-4, contra celor de la Piast, portarul în vârstă de 26 de ani nu a fost inclus pe foaia de joc de către staff-ul tehnic.

Absența românului a fost cauzată de o accidentare recentă, potrivit Digisport. Vlad este așteptat să își reia pregătirea alături de restul lotului începând de luni, 4 mai. Până în acest moment, buturile formației poloneze au fost apărate de Jedrzej Grobelny (24 de ani), portar care ocupa poziția de rezervă înaintea sosirii fostului internațional de tineret.

Lupta pentru evitarea retrogradării

Arka Gdynia mai are de disputat doar patru partide în actuala stagiune, având ca obiectiv clar menținerea în prima ligă. Andrei Vlad, aflat la a doua experiență în afara României după perioada petrecută la Aktobe, în Kazahstan, a semnat un angajament valabil doar până la sfârșitul campionatului în curs.

În funcție de evoluțiile din aceste ultime etape și de salvarea echipei, părțile se vor așeza la masa negocierilor pentru o eventuală prelungire a contractului. Scopul prioritar al jucătorului este relansarea carierei profesionale într-un campionat unde mai activează în prezent alți patru fotbaliști români: Valentin Cojocaru, Otto Hindrich, Radu Boboc și Bogdan Racovițan.