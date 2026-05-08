Andrei Vlad i-a băgat în ceață: "Transfer absurd! Unul dintre cele mai mari salarii, dar nu a debutat"

Liber de contract din ianuarie, după ce s-a despărțit de Aktobe, Andrei Vlad a semnat pe 27 martie cu Arka Gdynia, formație aflată în zona locurilor retrogradabile din prima ligă poloneză.

Andrei Vlad, o enigmă pentru polonezi

Vlad a semnat un contract doar până pe 30 iunie, iar până acum nu a prins niciun minut. Până acum a fost lăsat în afara lotului la două partide din Ekstraklasa, iar la alte două a fost rezervă neutilizată. Antrenorul Dariusz Banasik a preferat să mizeze pe alți doi goalkeeperi - Damian Weglarz (30 de ani) și Jedrzej Grobelny (24 de ani).

Publicația poloneză Weszlo vine cu explicații despre absența lui Andrei Vlad și titrează că "transferul pare unul absurd, având în vedere că nici măcar nu a debutat, deși are unul dintre cele mai mari salarii din lot".

Sursa citată notează că Vlad nu a ajuns în cea mai bună stare fizică la clubul din Polonia și de multe ori se antrenează individual. În plus, românul nu ar fi fost dorit de directorul sportiv Veljko Nikitovic - plecat recent de la echipă - ci de alți oficiali.

Polonezii notează că sunt șanse mari ca Vlad să plece de la echipă în această vară, mai ales că îi va expira contractul în iunie, iar echipa pare aproape de retrogradare. Cu 4 etape rămase din Ekstraklasa, Arka e penultima - doar 34 de puncte, 4 sub ultima poziție care asigură salvarea.