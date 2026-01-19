Gruparea din Kazahstan, la care este legitimat fostul goalkeeper al celor de la FCSB, a decis să investească masiv pentru noul sezon. Oficialii lui Aktobe au reușit să atragă două vedete care au scris istorie în marile campionate ale Europei, oferindu-le cele mai mari salarii din istoria primei ligi kazahe.



Portughezul Nani, ajuns la 39 de ani, s-a înțeles cu șefii clubului pentru un contract valabil un sezon. Fosta extremă de la Manchester United, campion european cu Portugalia în 2016, este așteptată să aterizeze la Almaty pe 22 ianuarie. De acolo, lusitanul va merge direct la Aktobe pentru prezentarea oficială și se va alătura cantonamentului echipei „roș-albe”.



Alături de Nani, la Aktobe ajunge și mijlocașul bosniac Miralem Pjanic. În vârstă de 35 de ani, ex-fotbalistul Barcelonei și al lui Juventus a acceptat provocarea de a-și relansa cariera în Kazahstan, urmând să încaseze un salariu similar cu cel al portughezului. Ivan Karpov, o sursă din Rusia, a transmis pentru vesti.kz că mutarea este ca și făcută, bosniacul semnând tot pe un an.



Muller a refuzat din cauza sinteticului



Campania de achiziții a celor de la Aktobe a fost aproape să includă un nume și mai sonor. Kazahii au purtat negocieri avansate cu germanul Thomas Muller.



Atacantul de 36 de ani își dăduse acordul de principiu pentru o înțelegere valabilă până în vara lui 2026, însă totul a picat în ultimul moment. Neamțul s-a răzgândit brusc când a aflat condițiile de joc din Premier League-ul Kazahstanului, refuzând să evolueze constant pe terenuri cu gazon artificial.

