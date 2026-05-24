Transferat în martie la Arka Gdynia din Ekstraklasa, portarul român Andrei Vlad (27 de ani și o selecție la națională) a retrogradat în liga secundă fără să fi apucat să bifeze măcar vreun minut la echipa poloneză.

Mai mult, Arka Gdynia a anunțat pe site-ul oficial despărțirea de fostul goalkeeper de la FCSB.

”Deciziile cu privire la lotul primei echipe au fost luate. Cel puțin șapte jucători vor pleca în această vară.

Damian Weglarz, Joao Oliveira, Tornike Gaprindashvili, Kike Hermoso, Luis Perea, Aurelien Nguiamba și Andrei Vlad o vor părăsi pe Arka la finalul acestui sezon”, a notat clubul polonez pe site-ul oficial.

Românul a prins doar de două ori lotul, fiind rezervă în 2-2 cu Cracovia și 0-3 cu Jagiellonia.

Andrei Vlad i-a băgat în ceață: "Transfer absurd! Unul dintre cele mai mari salarii, dar nu a debutat"

În această lună, publicația poloneză Weszlo a venit cu explicații despre absența lui Andrei Vlad din echipă și a titrat că "transferul pare unul absurd, având în vedere că nici măcar nu a debutat, deși are unul dintre cele mai mari salarii din lot".

Sursa citată nota că Vlad nu a ajuns în cea mai bună stare fizică la clubul din Polonia și că de multe ori s-a antrenat individual.

În plus, românul nu ar fi fost dorit de directorul sportiv Veljko Nikitovic, plecat recent de la echipă, ci de alți oficiali.

