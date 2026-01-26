Portarul român a semnat rezilierea contractului cu gruparea din Kazahstan și a devenit liber de contract, urmând să își caute un nou angajament în această perioadă de mercato.



Ajuns la Aktobe în urmă cu un an, după despărțirea de FCSB, Andrei Vlad a bifat 28 de apariții în toate competițiile, fiind titular în cea mai mare parte a sezonului trecut.



Andrei Vlad, OUT: „Mulțumim!”



Despărțirea a fost anunțată oficial de clubul kazah printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale: „Mulțumim, Andrei! Portarul român Andrei-Daniel Vlad, în vârstă de 26 de ani, a părăsit clubul de fotbal Aktobe în urma unui acord reciproc. La începutul sezonului de anul trecut, a completat lotul alb-roșiilor și a evoluat 28 de meciuri în toate competițiile. Dorim să-i mulțumim pentru munca depusă și îi urăm mult succes în continuare”.



Potrivit Transfermarkt, Andrei Vlad are o cotă de piață de 400.000 de euro. Fost internațional de tineret, el s-a despărțit oficial de FCSB la 1 ianuarie 2025, după expirarea contractului.

