OFICIAL Gata, clubul i-a anunțat plecarea lui Andrei Vlad: „Mulțumim!”

Gata, clubul i-a anunțat plecarea lui Andrei Vlad: „Mulțumim!” Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Andrei Vlad (26 de ani) nu mai este jucătorul celor de la Aktobe.

TAGS:
Andrei VladFCSBAktobe
Din articol

Portarul român a semnat rezilierea contractului cu gruparea din Kazahstan și a devenit liber de contract, urmând să își caute un nou angajament în această perioadă de mercato.

Ajuns la Aktobe în urmă cu un an, după despărțirea de FCSB, Andrei Vlad a bifat 28 de apariții în toate competițiile, fiind titular în cea mai mare parte a sezonului trecut.

Andrei Vlad, OUT: „Mulțumim!”

Despărțirea a fost anunțată oficial de clubul kazah printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale: „Mulțumim, Andrei! Portarul român Andrei-Daniel Vlad, în vârstă de 26 de ani, a părăsit clubul de fotbal Aktobe în urma unui acord reciproc. La începutul sezonului de anul trecut, a completat lotul alb-roșiilor și a evoluat 28 de meciuri în toate competițiile. Dorim să-i mulțumim pentru munca depusă și îi urăm mult succes în continuare”.

Potrivit Transfermarkt, Andrei Vlad are o cotă de piață de 400.000 de euro. Fost internațional de tineret, el s-a despărțit oficial de FCSB la 1 ianuarie 2025, după expirarea contractului.

Andrei Vlad a dat-o în judecată pe FCSB

Andrei Vlad (26 de ani) a acționat-o în instanță pe FCSB la Tribunalul București, solicitând plata unor restanțe financiare.

Despărțirea dintre portar și gruparea campioană s-a produs oficial pe 1 ianuarie 2025, moment în care contractul său a expirat. Deși a trecut un an complet de când goalkeeper-ul a părăsit echipa și a semnat în străinătate, socotelile cu fosta sa formație nu au fost încă încheiate, iar conflictul s-a mutat acum în sala de judecată.

Litigiul are la bază neplata unor prime de performanță specifice, notează sursa citată mai sus. Vlad pretinde că mai are de recuperat 20.000 de euro, bani care reprezintă bonusurile neachitate pentru participarea în cupele europene alături de FCSB.

Roș-albaștrii plăteau 400.000 de euro Universității Craiova în 2017 pentru a-l transfera pe Vlad, văzut atunci ca un mare pariu de viitor, dar l-au pierdut gratis anul trecut, după ce acesta intrase într-un con de umbră la echipă.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali a spus totul! Ce se întâmplă cu Charalambous după 1-4 cu CFR Cluj: „Mie aşa mi-a mers bine”
Gigi Becali a spus totul! Ce se întâmplă cu Charalambous după 1-4 cu CFR Cluj: „Mie aşa mi-a mers bine”
ULTIMELE STIRI
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
CFR Cluj, ironie fină la o zi după ce a zdrobit-o pe FCSB cu 4-1: „Te-am visat azi noapte...”
CFR Cluj, ironie fină la o zi după ce a zdrobit-o pe FCSB cu 4-1: „Te-am visat azi noapte...”
Dezvăluirea francezilor despre clubul care l-a respins pe Drăgușin: „L-au lăsat în ceață!“
Dezvăluirea francezilor despre clubul care l-a respins pe Drăgușin: „L-au lăsat în ceață!“
Gigi Becali abandonează lupta după umilința cu CFR Cluj: „Să joace în play-out, nu mă mai interesează!”
Gigi Becali abandonează lupta după umilința cu CFR Cluj: „Să joace în play-out, nu mă mai interesează!”
OUT! Gigi Becali i-a decis soarta: ”Nu ne batem joc”
OUT! Gigi Becali i-a decis soarta: ”Nu ne batem joc”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

"Transferul anului" pleacă de la FCSB. Cum s-a ajuns în situația nedorită de Becali

"Transferul anului" pleacă de la FCSB. Cum s-a ajuns în situația nedorită de Becali

Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României

Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României

Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB

Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB

Gigi Becali a vrut să-l înlocuiască în minutul 10 la meciul cu CFR Cluj: ”Bă, Mihai, hai să-l schimbăm pe ăsta!”

Gigi Becali a vrut să-l înlocuiască în minutul 10 la meciul cu CFR Cluj: ”Bă, Mihai, hai să-l schimbăm pe ăsta!”

„Clienții“ lui Becali: scârbit, patronul FCSB-ului i-a scos la pauza meciului cu CFR

„Clienții“ lui Becali: scârbit, patronul FCSB-ului i-a scos la pauza meciului cu CFR



Recomandarile redactiei
OUT! Gigi Becali i-a decis soarta: ”Nu ne batem joc”
OUT! Gigi Becali i-a decis soarta: ”Nu ne batem joc”
Dezvăluirea francezilor despre clubul care l-a respins pe Drăgușin: „L-au lăsat în ceață!“
Dezvăluirea francezilor despre clubul care l-a respins pe Drăgușin: „L-au lăsat în ceață!“
Gigi Becali abandonează lupta după umilința cu CFR Cluj: „Să joace în play-out, nu mă mai interesează!”
Gigi Becali abandonează lupta după umilința cu CFR Cluj: „Să joace în play-out, nu mă mai interesează!”
CFR Cluj, ironie fină la o zi după ce a zdrobit-o pe FCSB cu 4-1: „Te-am visat azi noapte...”
CFR Cluj, ironie fină la o zi după ce a zdrobit-o pe FCSB cu 4-1: „Te-am visat azi noapte...”
Nu s-a ferit de cuvinte după FCSB – CFR 1-4: „Talente fără combustibil!”
Nu s-a ferit de cuvinte după FCSB – CFR 1-4: „Talente fără combustibil!”
Alte subiecte de interes
Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla cu Risto Radunovic și cu fotbalistul care a refuzat să plece în această vară: ”Indiscutabil!”
Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla cu Risto Radunovic și cu fotbalistul care a refuzat să plece în această vară: ”Indiscutabil!”
Ce se întâmplă cu Andrei Vlad după ultimatumul primit de la Gigi Becali
Ce se întâmplă cu Andrei Vlad după ultimatumul primit de la Gigi Becali
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Bogdan Vătăjelu, OUT de la U Cluj! Cu ce echipă semnează fundașul
Bogdan Vătăjelu, OUT de la U Cluj! Cu ce echipă semnează fundașul
Gigi Becali a primit ofertă oficială pentru Andrea Compagno! Ultimele detalii despre plecarea italianului
Gigi Becali a primit ofertă oficială pentru Andrea Compagno! Ultimele detalii despre plecarea italianului 
CITESTE SI
Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

stirileprotv Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

stirileprotv Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!