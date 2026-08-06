FIFA 'își cere scuze' după controversatul proiect. Ce se întâmplă cu Gianni Infantino

Conducerea FIFA a recunoscut „că s-au comis erori după ce propunerea a ajuns în presă”, scrie organizaţia într-un comunicat emis la finalul unei şedinţe de criză desfăşurate în Maroc: „S-au prezentat scuze pentru aceste erori, însoţite de angajamentul de a se asigura că acestea nu se vor mai repeta”, arată documentul, potrivit news.ro.

În plus, „membrii Consiliului de administraţie al FIFA prezenţi şi-au reafirmat sprijinul deplin faţă de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, în calitate de unic responsabil ales de cele 211 asociaţii membre ale FIFA”, adaugă comunicatul.

Preşedintele Infantino a fost atacat din toate părţile, inclusiv de către unii dintre propriii săi colaboratori, de la dezvăluirea unui proiect de deschidere a FIFA către fonduri private, care a luat pe toată lumea prin surprindere.

„S-a convenit că nu a existat în niciun caz intenţia de a exclude Consiliul FIFA şi federaţiile membre ale FIFA din acest proces şi că acesta ar fi trebuit gestionat altfel”, recunoaşte comunicatul, fără a-l menţiona pe Gianni Infantino. „În acest caz concret, totuşi, este important să subliniem că, deşi s-au comis erori, tot ceea ce s-a făcut a fost realizat cu respectarea strictă a cadrului normativ al FIFA”, punctează comunicatul. „Proiectul fiind abandonat, s-a convenit că FIFA nu va mai tolera niciun atac la adresa integrităţii sale, a bunei guvernanţe şi a respectării procedurilor legale şi că va lua toate măsurile necesare pentru a-şi proteja şi apăra numele şi reputaţia”, au decis participanţii la şedinţa de criză de la Rabat.

Textul publicat miercuri seara încearcă să reafirme solidaritatea în cadrul conducerii FIFA. Gianni Infantino îşi reiterează în acesta „sprijinul deplin faţă de secretarul general al FIFA (Mattias Grafström) şi faţă de administraţia FIFA pentru munca lor indispensabilă şi remarcabilă în punerea în aplicare a viziunii sale”.

Grafström, într-o scrisoare adresată angajaţilor FIFA, consultată de AFP, şi-a exprimat regretul faţă de „o serie de evenimente triste şi condamnabile”.

Consilierul principal al lui Gianni Infantino, Carlos Cordeiro, şi-a dat demisia vineri, declarând că se opune „categoric” proiectului lui Infantino.

„S-a discutat şi s-a convenit că procesele, comunicările şi interacţiunile dintre preşedintele FIFA, secretarul general al FIFA şi Consiliul de administraţie al FIFA, care susţin punerea în aplicare a acestei viziuni, pot şi trebuie să fie îmbunătăţite în mod continuu în ceea ce priveşte eficacitatea şi eficienţa”, continuă FIFA.

„Conducerea de vârf a FIFA este pe deplin convinsă că rezultatele şedinţei de astăzi (miercuri) vor consolida guvernanţa FIFA (şi) vor contribui la restabilirea încrederii în organizaţie”, asigură comunicatul.

„FIFA nu va tolera niciun atac la adresa integrităţii sale şi va lua toate măsurile necesare pentru a-şi apăra reputaţia”, avertizează în final Federaţia Internaţională de Fotbal.