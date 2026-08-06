Ilie Dumitrescu nu a ezitat! Care e, de fapt, cel mai bun atacant din România

Universitatea Craiova este fără doar și poate cea mai în formă echipă din România. Filipe Coelho a reușit să cucerească în stagiunea precedentă toate trofeele puse în joc, iar un punct forte în jocul oltenilor este și partea ofensivă.

Steven Nsimba, cel mai bun atacant din SuperLiga

Înainte de a ajunge pe cele mai înalte culmi din fotbalul românesc, Universitatea Craiova a avut o campanie de transferuri impresionantă. Oltenii au adus mai multe nume necunoscute pentru SuperLiga, iar printre ele se numără Assad Al Hamlawi sau Steven Nsimba.

Cei doi au făcut rocadă în atac, iar decizia s-a dovedit a fi una inspirată, atacanții livrând aproape meci de meci. În consecință, cotele de piață ale lui Steven Nsimba și Assad Al Hamlawi au crescut exponențial.

Nu doar specialiștii de pe Transfermarkt au punctat forma bună a celor doi, ci și Ilie Dumitrescu. „Sir” a mărturisit că, după părerea sa, Steven Nsimba este cel mai bun atacant din SuperLiga României. Mai mult decât atât, membrul din Generația de Aur a amintit faptul că atacantul a venit din liga a 3-a din Franța.

„Din liga a 3-a din Franța a venit Steven Nsimba. După părerea mea, el este cel mai bun atacant din România", a transmis Ilie Dumitrescu, conform Digi Sport.