Ilie Dumitrescu nu a ezitat! Care e, de fapt, cel mai bun atacant din România

Ilie Dumitrescu nu a ezitat! Care e, de fapt, cel mai bun atacant din România Superliga
SPORT.RO
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Ilie Dumitrescu a numit cel mai bun atacant care evoluează în SuperLiga.

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Universitatea Craiova este fără doar și poate cea mai în formă echipă din România. Filipe Coelho a reușit să cucerească în stagiunea precedentă toate trofeele puse în joc, iar un punct forte în jocul oltenilor este și partea ofensivă.

Steven Nsimba, cel mai bun atacant din SuperLiga

Înainte de a ajunge pe cele mai înalte culmi din fotbalul românesc, Universitatea Craiova a avut o campanie de transferuri impresionantă. Oltenii au adus mai multe nume necunoscute pentru SuperLiga, iar printre ele se numără Assad Al Hamlawi sau Steven Nsimba.

Cei doi au făcut rocadă în atac, iar decizia s-a dovedit a fi una inspirată, atacanții livrând aproape meci de meci. În consecință, cotele de piață ale lui Steven Nsimba și Assad Al Hamlawi au crescut exponențial.

Nu doar specialiștii de pe Transfermarkt au punctat forma bună a celor doi, ci și Ilie Dumitrescu. „Sir” a mărturisit că, după părerea sa, Steven Nsimba este cel mai bun atacant din SuperLiga României. Mai mult decât atât, membrul din Generația de Aur a amintit faptul că atacantul a venit din liga a 3-a din Franța.

„Din liga a 3-a din Franța a venit Steven Nsimba. După părerea mea, el este cel mai bun atacant din România", a transmis Ilie Dumitrescu, conform Digi Sport.

Cifrele lui Steven Nsimba

Gobelins, Bobigny, Les Ulis, Bourges 18, Bourges, Laval, Laval B, Avranches și Aubagne sunt echipele la care a fost legitimat Steven Nsimba până să ajungă la Universitatea Craiova. Atacantul francez a impresionat încă de la primele meciuri, iar concurența sa cu Assad Al Hamlawi s-a dovedit a fi una benefică.

  • 53 de meciuri și 18 goluri a adunat Steven Nsimba la Universitatea Craiova
  • 1 milion de euro este cota de piață a francezului
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