Jucătorul german mai are contract cu FC Barcelona până în 2028 și nu are de gând să părăsească clubul până atunci. În stagiunea precedentă, Marc-Andre ter Stegen a acceptat să joace sub formă de împrumut la Girona. În noul sezon, portarul ar putea fi trimis în Olanda, dar tot sub formă de împrumut.

Marc-Andre ter Stegen nu renunță la salariul de la FC Barcelona

Ajax Amsterdam negociază cu FC Barcelona împrumutul lui Marc-Andre ter Stegen pentru noul sezon. Asta după ce fostul antrenor de la Girona, spaniolul Michel, a semnat cu "lăncierii". Tehnicianul vrea să lucreze cu ter Stegen și la Amsterdam.

Numai că FC Barcelona se află în fața unei situații absurde, scrie Marca. Ajax a transmis că nu îi poate suporta integral salariul lui Marc-Andre ter Stegen, ci în jur de 10-15% din această sumă. Catalanii îi achită portarului german în jur de 16 milioane de euro pe an.

Astfel, FC Barcelona ar putea fi nevoită să achite în jur de 14 milioane de euro pentru salariul unui jucător pe care nu îl folosește. Rămâne de văzut dacă cele două părți vor ajunge în cele din urmă la un acord. Tehnicianul Hansi Flick le-a transmis deja șefilor că portarul german nu face parte din planurile sale.

În vârstă de 34 de ani, Marc-Andre ter Stegen este cotat la trei milioane de euro, potrivit Transfermarkt.