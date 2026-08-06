Mohamed Salah a plecat din postura de jucător liber de la Liverpool, după un sezon modest sub comanda lui Arne Slot. Între timp, ”cormoranii” și-au schimbat și antrenorul și au rămas și fără jucătorul care a doborât record după record pe Anfield în ultimii ani.

Mohamed Salah, uluit după ce a ajuns la Trabzon: ”Nu am mai văzut așa ceva niciodată”

După ce s-a zvonit că va ajunge fie în Arabia Saudită, fie în Statele Unite ale Americii, Mohamed Salah a semnat în cele din urmă un contract pe doi ani cu Trabzonspor, club la care este legitimat și internaționalul român Denis Drăguș.

Fotbalistul a fost primit ca un rege la Trabzon. 25.000 de suporteri l-au întâmpinat pe Mohamed Salah, care a rămas perplex după ce a văzut cât de mulți fani au venit să-l vadă îmbrăcând echipamentul noului său club.