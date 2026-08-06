VIDEO Mohamed Salah, uluit după ce a ajuns la Trabzon: ”Nu am mai văzut așa ceva niciodată”

Mohamed Salah, uluit după ce a ajuns la Trabzon: ”Nu am mai văzut așa ceva niciodată” Fotbal extern
SPORT.RO
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Starul egiptean a semnat cu Trabzonspor, în primul eșalon al Turciei.

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Mohamed SalahSalahTrabzonsporTRABZON
Din articol

Mohamed Salah a plecat din postura de jucător liber de la Liverpool, după un sezon modest sub comanda lui Arne Slot. Între timp, ”cormoranii” și-au schimbat și antrenorul și au rămas și fără jucătorul care a doborât record după record pe Anfield în ultimii ani.

Mohamed Salah, uluit după ce a ajuns la Trabzon: ”Nu am mai văzut așa ceva niciodată”

După ce s-a zvonit că va ajunge fie în Arabia Saudită, fie în Statele Unite ale Americii, Mohamed Salah a semnat în cele din urmă un contract pe doi ani cu Trabzonspor, club la care este legitimat și internaționalul român Denis Drăguș.

Fotbalistul a fost primit ca un rege la Trabzon. 25.000 de suporteri l-au întâmpinat pe Mohamed Salah, care a rămas perplex după ce a văzut cât de mulți fani au venit să-l vadă îmbrăcând echipamentul noului său club.

”Sunt incredibil de fericit să mă aflu în această atmosferă incredibilă. Sincer, nici nu-mi amintesc dacă am mai văzut așa ceva. Să văd acest tip de dragoste și atenție mă face atât de fericit.

Voi munci din greu pentru a obține succesul în campionat și în Europa. Pentru că am avut succes la fiecare club la care am jucat. Am fost întotdeauna un fotbalist de succes. Și asta voi face și aici.

Sunt 25.000 de fani, este incredibil”, a spus Mohamed Salah.

Cifrele lui Mohamed Salah

  • Liverpool: 442 meciuri jucate, 257 goluri înscrise, 123 pase decisive
  • Roma: 83 meciuri jucate, 34 goluri înscrise, 21 pase decisive
  • Basel: 79 meciuri jucate, 20 goluri înscrise, 14 pase decisive
  • El Mokawloon: 45 meciuri jucate, 12 goluri înscrise, 6 pase decisive
  • Fiorentina: 26 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 4 pase decisive
  • Chelsea: 19 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 3 pase decisive
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